Степаненко призналась, что продолжает молиться за Петросяна после развода

Москва, 26 февраля. Российская юмористка Елена Степаненко призналась, что продолжает молиться за своего бывшего супруга — артиста Евгения Петросяна. Она рассказала, что часто ходит в церковь после развода.

По словам Степаненко, сейчас она старается жить для себя и много путешествовать. У артистки появилось много свободного времени, поэтому она может позволить себе пойти в храм даже в пять утра.

«Я не могла делать этого в семейной жизни: надо было приготовить завтрак, собрать, проводить, приготовить обед», — поделилась юмористка.

При этом о бывшем супруге Степаненко не забывает. Артистка, как и прежде, беспокоится о благополучии Петросяна.

«А как может быть иначе?! Как было, так и есть: в моей записке о здравии первым я пишу имя Евгений», — приводит слова юмористки «Газета Кемерова».

Кроме того, Степаненко призналась, что за все простила бывшего мужа и сейчас относится к нему совершенно спокойно.

«Если он думает, что идет верным путем, ради Бога!» — заявила артистка в интервью изданию «Антенна».

Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в конце 2018 года после 33 лет брака. Развод артистов сопровождался скандалом, связанным с разделом имущества. СМИ писали, что Степаненко якобы не пускает Петросяна в квартиру и не дает забрать личные вещи, однако она назвала подобные публикации неправдой. В декабре прошлого года юморист расписался со своей 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой.

Ранее стало известно, что Елена Степаненко станет ведущей нового шоу на канале «Россия-1». По предварительным данным, ее гонорар составит миллион рублей, передает «Газета.ру».