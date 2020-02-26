Шерин объяснил важность новых правил применения оружия против гражданских самолетов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет военным самолетам сбивать гражданские самолеты без пассажиров, нарушившие границу РФ без объяснения причин. Депутат Госдумы Александр Шерин считает, что было бы неправильно не внести изменения в этот документ, так как были сделаны выводы после случившихся трагических событий с самолетами.

Российский премьер утвердил правила применения оружия при охране российской границы в воздушном пространстве. Согласно документу ВКС России имеет возможность сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.

«При отказе судами-нарушителями выполнять подаваемые радиокоманды и визуальные сигналы на выполнение посадки или отказе подчиняться без объяснения причин оружие и боевая техника дежурных сил применяются <…> при наличии сведений об отсутствии на борту судна-нарушителя пассажиров», — говорится в пояснении к документу.

К тому же против нарушившего государственную границу военного воздушного судна, которое также отказывается отвечать на визуальные или радиосигналы, будет применено оружие на поражение.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин уверен, принятие подобных инструкций — абсолютно нормальная практика, которая сформировалась за счет предыдущих случаев внештатных ситуаций в небе.

«Если происходят трагические события, когда сбивают самолеты вместе с пассажирами, а наши ведомства не делают никаких выводов, то было бы неправильно не вносить изменения. Самое главное, что офицер, который принимает решение, должен действовать в строгом соответствии с регламентами, инструкциями и приказами, чтобы самому не попасть под уголовную ответственность. Этот документ дает понимание людям на дежурстве, какие действия они должны производить», — рассказал Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

При этом сегодня очень много сделано в совершенствовании системы безопасности российских аэропортов, чтобы не допустить каких-либо преступлений, говорит Шерин. Однако если самолет захватывается террористами, то у силовых ведомств есть возможность не допустить трагедию.

«Самолет с заложниками перехватывается истребителями, которые его сопровождают и контролируют. Скорость и эшелон полета дают возможность контролировать все его действия, в том числе понуждать его к приземлению», — пояснил парламентарий.

Вдобавок к этому российское небо, по словам Шерина, полностью защищено от каких-либо воздушных угроз за счет слаженной работы системы ПВО.

«Средства защиты и средства поражения всегда конкурируют между собой, совершенствуются и разрабатываются новые виды. Поэтому на сегодня средства ПВО полностью обеспечивают нам мирное проживание на территории Российской Федерации. Небо полностью закрыто по действующим средствам доставки. Конечно, потенциальные противники разрабатывают более совершенные средства доставки для обхода наших систем ПВО. Однако наш военно-промышленный комплекс не стоит на месте, и вводятся новые виды вооружений. Так, С-400 «Триумф» — лучшая система ПВО в мире», — добавил политик.

Ранее в России произошел случай экстренной посадки гражданского лайнера в кукурузном поле. Силами летчиков жертв удалось избежать, однако 74 пассажира получили травмы различной степени тяжести. Во время взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек.