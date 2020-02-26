Масленица в пермском детском саду прошла под песни про алкоголь

Пермь, 26 февраля. Организаторы детского праздника по случаю Масленицы в дошкольном учреждении Перми включили песню про алкоголь. Об этом сообщил родитель одного из воспитанников детского сада.

Мужчина считает, что данная композиция неуместна в стенах, где воспитывают малышей.

«У нас в детском саду провели праздник с репертуаром явно недетского содержания. Будем обращаться в Роспотребнадзор для инициации проверки по данному факту», — рассказал отец ребенка.

Кроме того, мужчина снял видео праздника, на котором можно увидеть, как дети танцуют под сомнительную композицию.

«Маслена Масленица, весело резвилися, водка, пиво и вино, в общем, отравилися. Маслена Масленица, весело резвилися, водка, пиво и вино, блинами отравилися», — так звучит припев песни, авторство которой принадлежит коллективу «Балаган лимитед».

Представитель учреждения отметила, что организаторы мероприятия не дослушали композицию до конца.

«Во время праздника и после него жалоб от родителей и воспитателей на содержание песен не поступало. Скорее всего, дети услышали только зажигательный ритм и не разобрали слов», — заявили в детском саду.

Департамент образования Перми подтвердил данные о ситуации и сообщил, что инцидент случился в детском саду №421 «Гармония». Руководство дошкольного учреждения инициировало проверку, по результатам которой виновные в инциденте будут наказаны.