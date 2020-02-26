Адвокат заявил, что Коротков может получить тюремный срок за связи с боевиками в Чечне

Москва, 26 февраля. Журналист «Новой газеты» Денис Коротков, который может быть причастен к поставкам оружия боевикам в Чечне и убийству коллеги, может понести серьезное уголовное наказание. Об этом заявил адвокат и помощник депутата Госдумы Тимур Баязитов.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования, в котором рассказывается о преступлениях Короткова во время его работы в МВД. Бывшие сослуживцы журналиста «Новой газеты» рассказали, что во время командировки на Северный Кавказ Коротков продавал боевикам информацию и боеприпасы. Кроме того, Коротков мог устранить своего коллегу по службе в МВД руками чеченских боевиков.

Баязитов отметил, что в случае подтверждения данной информации Короткову придется ответить по всей строгости закона. По его словам, если вина спецкора «Новой газеты» будет доказана, он будет признан спонсором терроризма.

«Если он поставлял оружие боевикам, то он фактически спонсировал терроризм. Здесь уже будет предусматриваться ответственность по статье 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности. Он фактически будет признан участником террористической деятельности. Он оружием способствовал совершению терактов», — пояснил адвокат.

Баязитов также добавил, что Короткову может грозить тюремный срок от пяти до десяти лет, а также штраф в размере 500 тысяч рублей, передает iReactor.

Ранее вышла первая часть расследования ФАН, в котором рассказывалось о преступлениях Короткова во время службы в МВД. Коллеги журналиста «Новой газеты» отмечают, что Коротков брал взятки у преступников, а также устраивал расправы над подозреваемыми.

При этом в архивах прокуратуры Петербурга хранится отказ от возбуждения уголовного дела в отношении оперуполномоченного Дениса Короткова по факту превышения должностных полномочий и нанесения тяжких телесных увечий подозреваемому.