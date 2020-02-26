Второе чтение проекта о поправках в Конституцию РФ может состояться 10 марта

Москва, 26 февраля. Второе чтение законопроекта о внесении поправок в Конституцию РФ может быть рассмотрено Госдумой 10 марта. Об этом в среду заявил сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в конституцию Павел Крашенинников.

«Мы выходим на финишную прямую, постараемся добиться качественного результата. Будем предлагать рассмотреть проект во втором чтении 10 марта», — отметил он во время встречи членов рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский лидер в свою очередь отметил, что на сегодняшний день поступило более 900 предложений, касающихся внесения изменений в конституцию. Причем все они, по словам Путина, носят серьезный и содержательный характер, они затрагивают практически все сферы деятельности государства.

Некоторые предложения, в частности, уточняют полномочия президента РФ. По словам бывшего помощника Путина Владислава Суркова, подобные изменения «обнулят» президентский срок, передает RT. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обратил внимание на то, что Сурков озвучил свое частное мнение, а не позицию Кремля.

Напомним, что в январе Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил ряд реформ, требующих изменения конституции. После этого была сформирована специальная рабочая группа, задача которой — подготовить предложения для поправок. Сперва они будут рассмотрены парламентом, а затем вынесены на всенародное голосование. И только после этого поправки подпишет президент. Законопроект о поправке к конституции был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января.