Запад в преддверии «нормандской встречи» требует от Украины реальных шагов по Донбассу

Если у Киева нет новых предложений по урегулированию гражданской войны в Донбассе, то от украинской стороны Запад может потребовать большего проявления договороспособности в качестве условия проведения «нормандской встречи». Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Встреча в «нормандском формате»

Через месяц планируется встреча глав МИД стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия и Франция), она должна подготовить очередной саммит на уровне глав государств. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мы, министры иностранных дел всех четырех стран, планируем встречу также для подготовки встречи в «нормандском формате» (на высшем уровне. — Прим. ФАН). Она может быть тогда, когда мы увидим определенный прогресс, ради которого мы и соберемся. Я думаю, мы планировали с немецким коллегой, где-то через месяц», — сказал Пристайко.

Украинский министр также добавил, что сейчас ведется работа по подготовке встречи на уровне советников.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал журналистам, что конкретной даты проведения «нормандского саммита» в Берлине пока еще нет, на данный момент необходимо понять, в какой степени реализованы те договоренности, которые были достигнуты в Париже.

Готов ли Зеленский?

Как отметил Артем Журко, встреча «нормандской четверки», анонсированная Киевом, является инициативой самой Украины. Она явно не была согласована всеми сторонами переговоров.

«Украина зачастую является инициатором встреч в этом формате. И с одной стороны, такая заинтересованность вполне объяснима — формально именно на территории Украины идет конфликт. Поэтому именно Украина и должна быть заинтересована в его завершении. С другой стороны, учитывая то, что реализация Минских соглашений фактически так и не началась и нежелание их реализовывать исходит в первую очередь от Киева, интерес украинской стороны связан с внутриполитической повесткой самой Украины», — пояснил Артем Журко.

По мнению эксперта, украинская власть, как и прошлая, использует встречи в рамках «нормандской четверки» для набора политических очков в рамках «политической кухни» внутри страны. Незначительные результаты встреч (обмен задержанных лиц или разведения конфликтующих сторон на отдельных участках фронта) подаются для внутриукраинского потребителя как выдающееся событие. Хотя долгожданного мира не наступает даже на участках разведения.

«Действующая украинская власть показывает своему избирателю, что тема урегулирования конфликта по-прежнему для них актуальна. Поэтому ответить на вопрос, готов ли Владимир Зеленский к такой встрече, не трудно. Конечно же, да. И чем больше будет таких встреч, тем лучше в первую очередь для него самого. Другое дело, что Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, не готов выполнять ранее принятые на себя обязательства, но это, как говорится, уже совсем другая история», — добавил Артем Журко.

По словам эксперта, с момента первых переговоров в этом формате конкретных результатов достигнуто не было. Именно поэтому уже не только от России, но и со стороны стран Запада звучат требования к Украине продемонстрировать существенные шаги в рамках урегулирования военного конфликта. Хотя бы для того, чтобы был предмет для разговора, уверен политолог.

«Что может предложить украинская сторона на этот раз предсказать несложно. Исходя из последних заявлений Зеленского, тема обмена удерживаемых лиц снова будет вынесена во главу угла. Но будет ли это достаточным поводом для очередного собрания в полном формате «нормандской четверки»? Сомнительно. Не исключено, что если у самого Зеленского нет новых предложений по урегулированию конфликта, то от украинской стороны Запад может потребовать большего проявления договороспособности в качестве условия проведения встречи», — заключил Артем Журко.

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Российской Федерации, Украины, Германии и Франции) завершился в Париже в ночь на 10 декабря. В общей сложности он длился 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.