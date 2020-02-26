Соколов поддерживает позицию Вершинина по Ливии

Позиция России по урегулированию кризиса в Ливии прежде всего самими ливийским гражданами и с учетом интересов обеих сторон конфликта является наиболее правильной. Об этом заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов, комментируя сегодняшнее интервью заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина для газеты «Известия».

«Для нас очень важно, что во всех резолюциях, которые принимались Советом Безопасности ООН по Ливии в целом, говорится, что речь идет о политическом процессе, который ведут сами ливийцы. Мы ориентируемся на учет позиций ливийских сторон. Важно еще, что наши усилия и усилия международного сообщества основываются на принимаемых Советом Безопасности решениях», – подчеркнул Вершинин, говоря о том, что Россия заинтересована в скорейшем мирном урегулировании ливийского кризиса путем поиска компромисса, который устроил бы и так называемое Правительство национального согласия (ПНС), и Ливийскую национальную армию (ЛНА).

По словам эксперта по геополитике, из-за того, что многие страны имеют собственные интересы в Ливии, вопрос мирного политического урегулирования лишь затягивается во времени, а в итоге и вовсе может обернуться эскалацией, причем не только в рамках ливийской территории, но и затронуть другие заинтересованные государства. Он уверен, что только сам ливийский народ способен договориться и уладить все противоречия. В этом аналитик целиком согласился с Вершининым.

«Сейчас в Ливии пересекаются интересы многих мировых сил. Конечно же, если этот процесс пойдет так, как идет сейчас, это будет серьезный скрытый международный конфликт. Если говорить о решении проблемы в Ливии, то там происходит не просто двусторонний конфликт, там имеет место нарушение государственности. Действовавшая при Муаммаре Каддафи система власти разрушена, поэтому прежде всего сейчас речь идет о восстановлении государственности, а в такой ситуации только внутренние силы могут решить данную проблему. Внешнее вмешательство может только затянуть конфликт в силу противоречий интересов. Таким образом, при нынешнем положении дел в Ливии позиция России, выступающей за мирное политическое решение, к которому должны прийти сами ливийцы с учетом позиций обеих противоборствующих сторон (ЛНА и ПНС – Прим. ФАН), является наиболее правильной, я ее полностью поддерживаю», – высказал свое мнение эксперт.

Кроме того, собеседник ФАН подчеркнул особую важность осуществления должного контроля за соблюдением оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций (ООН) в Ливии, на что также обращал внимание замминистра иностранных дел России в интервью «Известиям», напомнив, что обеспечивать это должен Совет Безопасности ООН.

«Безусловно, соблюдение эмбарго – это очень важно, поскольку внутренний конфликт в Ливии без подпитки оружием извне неизбежно затухнет. Проблема контрабанды вооружений является одним из центральных вопросов становления мира в Ливии», – подытожил Константин Соколов.

Напомним, ранее журналисты Федерального агентства новостей вскрыли контрабандные оружейные маршруты, используемые Турцией для осуществления поставок оружия и техники террористам ПНС в обход эмбарго ООН. Не стоит забывать, что помимо вооружений Анкара переправляет на ливийскую территорию сирийских наемников, сбежавших из Идлиба, которые в настоящее время являются одной из ключевых проблем на пути мирного урегулирования кризиса в североафриканской стране.