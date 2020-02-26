В школе рассказали, каким был подросток, ранивший педагога в Ульяновске

Ульяновск, 26 февраля. Школьник, напавший с ножом на учительницу математики в Ульяновске, был тихим и необщительным. Никто не находит объяснения поступку 15-летнего парня.

Одна из учениц школы рассказала подробности случившегося.

«Он пришел в свободной форме посреди урока, поставил рюкзак на парту, достал заточку и пырнул учительницу, выкинул нож и убежал домой», — поделилась девочка.

Она отметила, что пострадавший педагог всегда была на хорошем счету у учеников школы, а напавший на нее школьник редко общался со сверстниками и никогда не проявлял агрессии. Некоторые предполагают, что причиной конфликта могли послужить заниженные оценки, передает телеканал «360».

Один из одноклассников нападавшего уточнил, что все произошло к концу урока. Он также подтвердил, что парень был тихоней. С этим мнением согласны многие из тех, кто знает парня. Примечательно, что на его странице в социальных сетях есть много двусмысленных записей. Например, фраза о том, что он «не мог поступить иначе».

Стоит отметить, что состояние пострадавшего педагога оценивают как тяжелое. Женщина перенесла операцию.