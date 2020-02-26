Выход в море флагмана ВМС Украины может оказаться последним

Вчера флагман ВМСУ — фрегат «Гетман Сагайдачный» — впервые за последние полгода вышел в море.

Корреспондент Федерального агентства новостей разобрался в истории этого многострадального корабля и пришел к выводу, что вряд ли флагмана ВМСУ в будущем ждет что-то хорошее.

Историческое событие

25 февраля в Одессе произошло поистине историческое событие. В 9.30 от своего причала в Практической гавани отвалил и медленно двинулся в сторону открытого моря флагман Военно-морских сил Украины фрегат «Гетман Сагайдачный».

Вы, конечно, спросите, что же тут такого эпохального? Дело в том, что увязший в непрерывных ремонтах «Сагайдачный» в последний раз выходил в море еще летом 2019-го. За прошедшие после этого полгода корабль настолько всем в Одессе примелькался, что стал восприниматься горожанами как обязательная часть портового пейзажа. Поэтому, когда утром минувшего вторника фрегат неожиданно снялся со швартовов, это на многих одесситов произвело довольно ошеломляющее впечатление. Утрированно можно сказать, что примерно так же удивились бы киевляне, однажды обнаружив, что Софийский собор внезапно решил покинуть свое штатное место и отправиться в сплав по Днепру.

Родственники членов экипажа «Сагайдачного» торопливо перезванивались и возбужденно кричали в телефонные трубки: «Вы не поверите, но, кажется, наши уходят в море!..»

Словом, да, событие получилось по-настоящему историческим. То удивление, которое вызвал у украинцев выход «Сагайдачного», пожалуй, красноречивее всего свидетельствует о том, мягко говоря, неблагополучном состоянии, в котором сейчас находятся не только сами ВМСУ, но и их флагманский корабль.

Напомним, что после раздела Черноморского флота между Россией и Украиной, за вычетом прочего колоссального объема имущества, Киев из числящихся к моменту раздела в составе ЧФ 525 боевых кораблей, катеров, судов и плавсредств получил 137. Естественно, не все из них были на ходу или достроены, но, тем не менее, факт есть факт — ВМСУ получили 137 плавединиц.

К концу 2012 года эта армада «ужалась» до 2–3 десятков плавединиц. Все остальное было распродано, сдано в металлолом, проржавело насквозь, утонуло или оказалось просто заброшенным, как недостроенный ракетный крейсер «Адмирал флота Лобов», помпезно переименованный в «Украину» и… забытый.

Показательный момент — ВМСУ, помимо «Сагайдачного», получили целых три сторожевых корабля — более старых, чем «Гетман», но вполне сравнимых с ним как по водоизмещению, так и по тактико-техническим характеристикам. Как с этими кораблями обошлись украинцы?

Фрегат «Севастополь» — бывший СКР «Разительный» проекта 1135М. Введен в строй в 1974-м. В 2004 году исключен из состава ВМСУ. Позже продан туркам для использования в качестве корабля-мишени.

Фрегат «Николаев» — бывший СКР «Безукоризненный» проекта 1135. Введен в строй в 1977-м. За время нахождения в ВМСУ корабль ни разу не выходил в море. В 2001 году корабль был исключен из ВМС Украины и разделан на металл.

Фрегат «Днепропетровск» — бывший СКР «Беззаветный» проекта 1135. Введен в строй в 1977-м. За время нахождения в ВМСУ корабль ни разу не выходил в море. В 2004 году был исключен из ВМСУ. В следующем году «Днепропетровск» на буксире утащили из Севастополя якобы на утилизацию, но в итоге фрегат оказался затоплен в Черном море. Как считается — с целью получения страховки.

Вот так и получилось, что единственным фрегатом после 2004 года в составе ВМСУ остался «Гетман Сагайдачный», за отсутствием других кандидатов, ставший флагманом. Что ж, давайте познакомимся поближе с историей этого, по украинским меркам, легендарного корабля.

Единственный украинский авианосец

Будущий фрегат и флагман ВМСУ был заложен в 1990 году в Керчи как пограничный сторожевой корабль «Киров». Переданный после раздела ЧФ Украине, он новыми владельцами был переименован в «Гетмана Сагайдачного» и, в угоду западной моде, переклассифицирован во фрегат. От этого корабль мощнее, правда, не стал. Вошедший в строй ВМСУ 2 апреля 1993 года, «Сагайдачный» как был ПСКРом, так им и остался. Он исходно был лишен ударного вооружения, за что заработал в определенных кругах прозвище «голубь мира».

Это не означало, что «Сагайдачный» был вовсе лишен вооружения. 100-мм носовая артустановка АК-100, пара шестиствольных зенитных 30-мм артавтоматов АК-630М, пара пусковых установок ЗИФ-122 ЗРК «Оса-МА2», два двенадцатиствольных противолодочных реактивных бомбомета РБУ-6000, пара счетверенных 533-мм торпедных аппарата с противолодочными торпедами и палубный вертолет (правда, не противолодочный, а поисково-спасательный) превращали ПСКР-фрегат во вполне дееспособный патрульный корабль. Как, собственно, это и предусматривал советский проект 11351 (шифр — «Нерей»), по которому строился «Киров» – «Сагайдачный».

Но отсутствие противокорабельных ракет делало новый украинский фрегат «беззубым» при встрече буквально с любым иностранным «одноклассником». Наличие же на борту корабля поисково-спасательной «вертушки» закрепило за «Сагайдачным» еще одно ехидное прозвище — «единственный украинский авианосец».

Будучи самым новым и современным кораблем ВМСУ, «Сагайдачный» практически с самого начала своей службы стал главным представительским кораблем украинского флота. На борту фрегата в разное время побывали не только все без исключения президенты Украины, но и президент России Владимир Путин.

Не раз и не два «Сагайдачный» отправлялся демонстрировать «Військово-Морський Прапор Збройних Сил України» за пределы своих государственных вод. В 2013–14 годах кораблю даже довелось принять участие в операции НАТО «Ocean Shield», направленной на борьбу с сомалийским пиратством в Аденском заливе и у берегов Африканского Рога.

Можно сказать, что «Ocean Shield» буквально спас фрегат для Украины. Если бы не патрулирование за тридевять земель от родных берегов, «Гетман Сагайдачный» с почти стопроцентной вероятностью в конце февраля 2014 года оказался бы в своем обычном месте базирования — в Севастополе. И, как следствие, поднял бы во время известных событий в Крыму Андреевский флаг.

Фрегат как раз возвращался в Черное море, когда на нем было получено известие о «беспорядках» в Симферополе и Севастополе. После заход корабля в Севастополь был отменен «по политическим причинам». Соблюдая полное радиомолчание и выключив для большей скрытности ходовые огни, фрегат полным ходом ушел (точнее — сбежал) в Одессу.

Впрочем, события Русской весны корабль все же не обошли стороной. Едва фрегат 5 марта 2014 года пришвартовался к одесскому причалу, как из 211 человек команды корабля дезертировали 28. Это по официальной информации. Неофициально же число моряков, не вернувшихся на борт «Сагайдачного» после схода на берег, оказалось гораздо больше цифры, фигурирующей в украинских СМИ…

Бизнес пана Порошенко

Большую часть времени после приснопамятной Русской весны фрегат проводил в акватории Практической гавани Одессы. Вызвано это было не только «политическими причинами», но и банальным исчерпанием техресурса корабельных систем. Одновременно с затянувшимся простоем корабля падал уровень подготовки экипажа, лишенного возможности оттачивать свое умение в море.

Словом, чем дальше, тем больше фрегат приходил в упадок. Еще в ноябре 2015 года «скисла» американская РЛС яхтенного образца, заменявшая собой не функционирующую в отсутствие ЗИПа штатную советскую аппаратуру. На новую навигационную РЛС Furuno FAR-2 117/27 для «Сагайдачного» пришлось собирать деньги всем украинским волонтерским миром.

К 2017 году фрегат окончательно превратился в запаркованный в Практической гавани Одессы «конференц-зал», на территории которого командующий ВМСУ контр-адмирал Игорь Воронченко с помпой принимал разнообразные делегации. Проведенная тогда же на корабле дефектовка доказала то, что все в Одессе и так давно знали — фрегат нуждается в серьезном ремонте и, конечно, модернизации.

Денег ни на то, ни на другое украинское государство выделять не желало. Отказ от реанимации «Сагайдачного» неизбежно приводил к окончательному выходу фрегата из строя, что лишило бы ВМСУ единственного боевого корабля, способного хоть как-то изображать «взаимодействие» военно-морских сил Украины с посещающими Одессу кораблями стран НАТО.

Без этого «взаимодействия» статус ВМСУ в глазах иностранных партнеров окончательно падал ниже плинтуса, что лишило бы Воронченко и его подчиненных доступа к разнообразным «программам взаимопомощи» со стороны НАТО. В связи с этим командование ВМСУ начало затяжную подковерную борьбу за сохранение «Сагайдачного», завершившуюся частичным успехом лишь после соглашения с президентом Украины Петром Порошенко.

Согласно этому соглашению, за ремонт находящегося в Одессе фрегата бралось судостроительное предприятие, принадлежащее… правильно – Порошенко. Бралось по завышенным ценам и с соответствующими «откатами» в пользу… правильно – Порошенко!

Терять столь выгодный бизнес президент Украины не хотел, поэтому «Сагайдачный» угодил в перманентный ремонт, когда восстановительные работы на корабле велись, но — «в час по чайной ложке». Фрегат ремонтировался, ненадолго уходил в море, чтобы «покуролесить» там с очередным заглянувшим в Черное море эсминцем США, после чего вновь вставал в ремонт. При этом данный ремонт поглощал столь большие средства, что денег у Воронченко, кроме как на «Сагайдачный», больше ни на что, фактически, не хватало — ни на достройку заложенного еще в 2011-м корвета «Владимир Великий», ни на давно анонсированное начало строительства ракетных катеров.

Затраты на реанимацию фрегата непрерывно росли. К концу президентства Порошенко на ремонт и модернизацию «Сагайдачного» было потрачено несколько сотен миллионов гривен. При этом уровень выполнения задания по ремонту и модернизации фрегата не превысил 63%. Заметим, что под «модернизацией» подразумевалось обновление радиоэлектронного оборудования флагмана ВМСУ. В плане же имеющегося на борту комплекса вооружения «Сагайдачный» продолжал оставаться все тем же «голубем мира»…

Хромоногий беззубый калека

Есть информация, что выход в море летом 2019 года едва не обернулся для «единственного украинского авианосца» аварией его предельно изношенной главной энергетической установки. Видимо, по этой причине фрегат и встал на прикол на целых полгода. Однако появление в Черном море американского эсминца «Росс» вынудило командование ВМСУ продемонстрировать свою готовность к «взаимодействию» с заокеанским союзником и с трудом ковыляющего по волнам «Сагайдачного» выгнали в море.

Заметим, что министерство обороны Украины объявило, что готово потратить на ремонт и модернизацию «Сагайдачного» в 2020 году 436 миллионов гривен. С одной стороны – цифра солидная. С другой стороны, при Порошенко на реанимацию фрегата средства выделялись тоже немаленькие, но флагман ВМСУ как был «хромоногим беззубым калекой», так им и остался.

Меж тем общая сумма госконтракта на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате «Гетман Сагайдачный» составляет 1,174 миллиарда гривне. При этом срок выполнения этого госконтракта истекает 30 июня 2021 года. Смогут ли украинские судоремонтники и ВМСУ к указанному сроку «поставить на ноги» фрегат? Судя по наблюдаемым тенденциям — скорее нет, чем да.

Сколько при этом многострадальный недоотремонтированный флагман ВМСУ еще протянет — вопрос риторический. Не исключено, что после вчерашнего выхода в море «Сагайдачный» вновь замрет у причала на полгода, а то и вовсе окажется кандидатом на списание, если его главная энергетическая установка все же «склеит ласты».