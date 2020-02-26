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Путин рассказал о числе поступивших предложений по поправкам в конституцию

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Путин рассказал о числе поступивших предложений по поправкам в конституцию

Москва, 26 февраля. Российский лидер Владимир Путин сообщил, что поступило более 900 предложений по поправкам в Конституцию России. Глава государства рассказал о числе предложений по основному закону на встрече с рабочей группой по подготовке изменений в конституцию.

«По имеющимся у меня данным, уже поступило где-то порядка 900 предложений, они носят серьезный, содержательный характер», — заявил российский лидер.

Путин уточнил, что предложения касаются практически всех направлений деятельности государства. По его словам, предложения поступают от разных людей, поэтому посвящены «важнейшим, но разным темам».

Путин рассказал о числе поступивших предложений по поправкам в конституцию

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Источник: ТАСС
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