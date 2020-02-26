Немецкая биатлонистка Вильхельм потребовала извинений от Логинова

Берлин, 26 февраля. Немецкая биатлонистка Кати Вильхельм потребовала от россиянина Александра Логинова извинений за применение допинга.

Первая в истории трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и обладательница шести малых Кубков мира Вильхельм заявила, что ее удивило выступление Логинова, так как «до турнира он не показывал таких результатов». Слова спортсменки передает немецкая компания T-Online.

Она потребовала извинений от россиянина.

«Я все еще жду от него раскаяния и извинений. Может, он просто чего-то не знал и не понимал. <…> Но мы не можем сейчас ничего предполагать, хотя его медали оставили плохое послевкусие», — сказала немецкая биатлонистка.

Она пояснила, что не знает причину обысков сотрудниками итальянской полиции, однако этот факт стал для всех предупреждением.

«Я бы не смогла понять, если сейчас кого-то вновь поймали на применении допинга», — резюмировала Вильхельм.

В гостиничном номере российские биатлонистом Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии на прошлой неделе прошли обыски. В Союзе биатлонистов России (СБР) пояснили, что итальянская полиция пришла с проверками из-за того, что тренер Александр Касперович воспользовался чужой аккредитацией. Логинова в 2013 году отстраняли от участия в соревнованиях, а через год спортсмена дисквалифицировал Международный союз биатлонистов (IBU) из-за допинга.