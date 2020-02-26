Украина предложила создать «международный крымский форум» без России

Киев, 26 февраля. Украинские власти предложили создать международный форум по Крыму, чтобы не прекращать дискуссии по «крымскому вопросу». С такой инициативой выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Крым должен звучать на всех международных площадках в переговорах с Россией на всех форумах по вопросам безопасности. Более того, качественные сдвиги могли бы стать возможными в случае учреждения отдельного Крымского форума. И пусть сначала без России», — отметил он.

При этом глава украинского МИД назвал неправильным подход «сначала Донбасс, потом Крым». По его словам, эти вопросы должны решаться параллельно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть себе Крым в ближайшее время. В то же самое время он выразил уверенность, что мир в Донбассе не наступит, пока полуостров не вернется в состав Украины. Зеленский подчеркнул, что «возвращение» Крыма стало частью украинской национальной идеи.

Депутат Госдумы Андрей Козенко отметил, что «национальной идее» Зеленского не суждено сбыться. В разговоре с RT он подчеркнул: даже когда Крым действительно был украинской территорией, Киев никогда не относился к данному региону как к своему. Парламентарий также напомнил украинским политикам, что территориальная принадлежность Крыма зависит не от их личных желаний, а от решения местных жителей, которые свой выбор сделали.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.