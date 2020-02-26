Глава МИД Украины призвал усилить санкции против России

Киев, 26 февраля. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал усилить санкции против России.

Он считает, что политическое и экономическое давление на Россию должно стать «более действенным, последовательным, интенсивным и неотвратимым». Пристайко назвал санкции единственным способом «урегулировать вооруженный конфликт мирными политико-дипломатическими методами».

«Действенные санкции, безусловно, стоят дорого. Однако война и дискредитация основных положений и принципов международного права дороже», — приводит РБК-Украина слова украинского министра.

На полях Генассамблеи ООН, по словам Пристайко, также обсуждался вопрос «возвращения» Крыма, который в 2014 году законно вошел в состав России, указал RT.

«Я вчера только вернулся из ООН. Встречался с генеральным секретарем ООН, с президентом сессии. Мы говорили как раз о том, что эта поддержка существует и ее надо усиливать», — добавил глава МИД Украины.

Киев после государственного переворота обвинил Россию «во вмешательстве» и заявил о «причастности» Москвы к гражданской войне на Украине, напомнила «Газета.ру». Примечательно, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, война в 2014 году развернулась между Украиной и республиками Донбасса, которые объявили о независимости после свержения законной власти в стране.

Крым стал российским после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за возвращение в РФ. Киев, несмотря на законность воссоединения Крыма с Россией, считает полуостров «украинским».