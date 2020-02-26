Мишустин уволил помощницу Медведева

Москва, 26 февраля. Глава российского правительства Мишустин освободил от должности помощницу бывшего председателя кабинета министров Дмитрия Медведева Жанну Одинцову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Одинцову Жанну Алексеевну от должности помощника председателя правительства Российской Федерации Медведева Д. А. в связи с прекращением исполнения Медведевым Д. А. полномочий председателя правительства Российской Федерации», — говорится в тексте.

Напомним, президент России Владимир Путин 15 января подписал указ об отставке Кабинета министров РФ во главе с Дмитрием Медведевым. Путин в этот же день провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему возглавить правительство страны. Уже бывший глава Федеральной налоговой службы принял предложение, после чего Путин внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму. В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава российского государства объяснил, почему назначил Мишустина новым премьер-министром.

На встрече с участниками Совета по стратегическому развитию области и представителями общественности в Кургане Михаил Мишустин назвал две ключевые задачи кабинета министров. По его словам, к ним относятся повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики.