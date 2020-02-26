Военным РФ разрешили сбивать самолеты-нарушители без пассажиров и заложников

Москва, 26 февраля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о применении оружия при охране воздушных границ России. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, документ разрешает военным сбивать гражданские самолеты, которые нарушили границу РФ и без объяснения причин не подчиняются сигналам на выполнение посадки или выход за пределы воздушного пространства страны. Уточняется, что решение об уничтожении самолета-нарушителя будет приниматься при наличии сведений об отсутствии на нем пассажиров.

При этом военные смогут сбить судно-нарушитель только после ясного предупреждения о намерении открыть огонь на поражение или предупредительного выстрела. Постановление также разрешает сбивать судно-нарушитель, которое продолжает полет вглубь России или к стратегическим государственным объектам. Помимо этого, военные смогут применять оружие на поражение в отношении угнанных российских самолетов (если на них нет заложников), которые отказываются заходить на посадку.

Отметим, что старые правила применения оружия при охране российской границы в воздушном пространстве действовали в России с 1994 года и также запрещали сбивать самолеты с пассажирами.