Перенджиев рассказал, что нужно для решения кризиса в Ливии

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью газете «Известия» отметил необходимость предоставить возможность ливийцам самостоятельно определять свое будущее путем участия в миротворческих процессах с участием других стран. В эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев сказал, что при решении ливийского кризиса в первую очередь должно соблюдаться международное право.

«Я хочу подчеркнуть два важнейших для нас момента, когда мы говорим о Ливии. Первый – нужно, чтобы сами ливийцы определяли свое будущее, участвовали в миротворческих усилиях по преодолению конфликта и его урегулированию. Второй момент – надо, чтобы это все соответствовало резолюциям Совета Безопасности ООН, которые принимались», — резюмировал Вершинин в интервью «Известиям».

Замминистра иностранных дел отметил, что это касается и контроля за осуществлением эмбарго, за его нарушением и в целом ведущей роли международного сообщества в разрешении этого конфликта.

По мнению Александра Перенджиева, одна из ведущих ролей в разрешении ливийского кризиса должна быть у ООН как у инструмента и органа разрешения различных очагов напряженности в мире и в Ливии, в частности. Тем не менее вторым субъектом, который является частью решения геополитической головоломки должна выступить сама нация, проживающая на конкретной территории.

«ООН, как международная организация, была создана, чтобы ликвидировать различные конфликты. С другой стороны, сама нация должна решать, как ей жить, и никто не имеет права вмешиваться и поддерживать ту или иную сторону оружием, боеприпасами, инструкторами и прочим», — отмечает Перенджиев.

Однако это не мешает Турции с ее якобы миротворческими настроениями продолжить поставку на сторону боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вооружения, военной техники, а также снабжать «армию» Файеза Сарраджа сирийскими боевиками из Идлиба.

Ранее ЕС выдвинул инициативу создать специальную миссию по контролю за соблюдением эмбарго, которое в 2011 году ввела ООН, но это решение вызвало резкую негативную реакцию со стороны ПНС.

«В первую очередь нам для решения конфликта необходимо установление межливийского диалога. Нужно руководствоваться всегда дипломатическим путем, потому что военный — он дополнительный, вспомогательный. А основной — политический», — убежден эксперт.

Он утверждает, что задача России в данном случае — помогать в урегулировании конфликта, и РФ готова укреплять роль ООН в решении вопросов, связанных с установлением мира в Ливии. В том числе ограничить вмешательство других субъектов во внутренние дела Ливии.