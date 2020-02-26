Украинский канал подал в суд на чиновников, включивших актрису Варнаву в черный список

Киев, 26 февраля. Украинский «Новый канал» подал в суд на Службу безопасности Украины и министерство культуры, которые добились внесения российской актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы в черный список.

«В окружном административном суде Киева оспаривают внесение Екатерины Варнавы в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Подготовительное заседание назначено на 24 марта», — сообщает Окружной административный суд Киева в Facebook.

Напомним, что в марте прошлого года украинские власти включили Варнаву в черный список, куда попадают люди, которые, по мнению власти, представляют «угрозу для национальной безопасности». Как правило, это означает, что человек посещал Крым, положительно отзывался о крымском референдуме, критиковал Украину или снимался в фильмах, сериалах, прославляющих российские силовые структуры.

Сама Варнава, судя по всему, узнала о своем включении в черный список от журналистов. При этом она отказалась как-либо комментировать ситуацию. Варнава является постоянной участницей и хореографом популярного телешоу «Comedy Woman». В 2014 году она стала ведущей украинского телепроекта «Кто сверху?», который выходит на «Новом канале», однако в 2017 году ей запретили появляться на территории Украины из-за посещения Крыма. В марте 2019 года телеведущая была включена украинским Минкультуры в перечень людей, «представляющих угрозу для национальной безопасности».

Данный список включает в себя 150 деятелей культуры, записанных во «враги Украины», в числе которых оказались Олег Газманов, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина.