Художественный фильм «Шугалей» обратит внимание на положение социологов из РФ в Ливии

Москва, 26 февраля. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич анонсировал выход художественного фильма «Шугалей», основанного на реальных событиях. Об этом общественник написал в своем Telegram-канале.

По сюжету картины, группа российских социологов едет в страну, в которой идет вооруженный конфликт. В ходе исследований, необходимых для урегулирования ситуации, ученые получают данные, распространению которых пытается помешать марионеточное правительство. После этого социологи из России попадают в частную тюрьму.

«Политические интриги, напряженные боевые сцены, накал страстей — создатели киноленты постарались передать на экране все то, что остается за рамками сухих выпусков новостей», — отметил Малькевич.

По его мнению, кинолента заинтересует самую разную публику: интересующимся политикой, любителям экшн-фильмов «и всем, кому не безразлично, в каком мире мы живем».

«Потому что это — наше настоящее, происходящее здесь и сейчас, рядом с нами, с нашими соотечественниками», — написал политолог.

Он подчеркнул, что фильм основан на реальных событиях и призван обратить внимание на положение россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, удерживаемых в частной тюрьме в Ливии без предъявления обвинения.

«Я всегда считал, что один из самых действенных способов достучаться до людей – это кино, книги, real events. Так и решили поступить», — резюмировал Малькевич.

Он также сообщил, что премьера фильма состоится в апреле 2020 года.