Пристайко отреагировал на высказывание Суркова о «несуществующей Украине»

Киев, 26 февраля. Глава украинского МИД Вадим Пристайко отреагировал на высказывание бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова о «несуществующей Украине». Представитель Киева заявил, что будет комментировать только официальную позицию России.

«Кто такой Сурков? Бывший помощник [президента РФ Владимира] Путина. И он может говорить все, что желает необходимым», — отметил Пристайко.

Украинский министр напомнил, что в России живет много людей, каждый из которых имеет собственное мнение. По словам Пристайко, сейчас Киев ведет переговоры с Москвой, поэтому глава МИД Украины готов высказываться только по поводу официальной позиции Кремля.

«Я не собираюсь комментировать слова Суркова, как и договариваться с ним. <…> Сурков — это прежнее. А когда мы услышим позицию Российской Федерации — мы будем ее комментировать», — сказал украинский министр изданию Obozrevatel.

Напомним, ранее Владислав Сурков заявил в интервью «Актуальным комментариям», что «Украины нет», но «есть украинство». Он также отметил, что отношения России и Украины никогда не были простыми. Кроме того, Сурков рассказал, что направление работы Кремля по отношению к Киеву якобы изменилось, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти слова, передает «Газета.ру».

Об отставке Владислава Суркова стало известно 18 февраля. На посту помощника президента он, в частности, занимался вопросами, связанными с урегулированием кризиса на Украине, а также на экспертном уровне участвовал в работе «нормандского формата» (Россия, Украина, ФРГ, Франция). По словам Суркова, он ушел из Кремля в связи с «изменением контекста» находящихся в его ведении вопросов, сообщает НСН.