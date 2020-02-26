На заседание по делу «Сети» в Петербурге впустили либеральные СМИ и «Аль-Джазиру». ФАН-ТВ

«7х7», «Новая газета», «Фонтанка», «Медиазона», «Дождь», так называемые, либеральные СМИ, они же входят в группу «антироссийских» по Классификатору, который опубликован на сайте Федерального агентства новостей.

Представителей этих изданий хотели видеть фигуранты дела сегодня на заседании. И не удивительно, ведь журналисты этих СМИ пытались обелить подсудимых, развернули целую кампанию в поддержку признанной в России террористической организации.

Также в зал суда, по желанию фигурантов дела, запустили сетевое издание «Sota vision», некую телерадиокомпанию из Швейцарии, и даже международную телекомпанию «Аль-Джазира». А еще, как исключение, на заседание прошли сотрудники информационного агентства ТАСС. Остальным представителями средств массовой информации места в небольшом зале, который рассчитан лишь на 30 человек, не нашлось. При том, что от той же телекомпании «Аль-Джазира» в зал зашли три человека.

Также на заседание суда впустили родственников подсудимых и еще пять слушателей. Отметим, что представителей оппозиционного интернет-издания «Медуза» подсудимые, видимо, не пожелали видеть. Либеральное СМИ опубликовало статью-расследование, в которой говорится, что подсудимые могут быть причастны к убийству и сбыту наркотиков.

Напомним, заседание по делу «Сети» в Петербурге проходит сегодня в 224 военном гарнизонном суде. На скамье подсудимых Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. Предположительно, они состояли в запрещенной в России террористической организации «Сеть». Заседание по делу должно было состояться еще вчера, 25 февраля. У здания суда выстроилась толпа блогеров, которые примчались хайпануть на громком деле, а также тех, кто поддерживает фигурантов. В результате заседание состоялось лишь техническое. Его перенесли на сегодня, 26 февраля.

По версии следствия, «Сеть» — террористическая организация, ее ячейки существовали в Петербурге, Москве, Пензе, Омске и Белоруссии. 10 февраля Приволжский окружной военный суд уже вынес приговоры семи подсудимым, они получили от шести до восемнадцати лет лишения свободы.