Украинец пытался сжечь себя у здания офиса Зеленского в Киеве

Киев, 26 февраля. Участник акции протеста пытался сжечь себя у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

26 февраля в центре Киева у здания офиса президента Украины проходит протестная акция против медицинской реформы. Один из участников митинга предпринял попытку самосожжения. Участники митинга, а также сотрудники полиции быстро потушили мужчину, благодаря чему он остался жив.

Позднее он объяснил журналистам причины своего поступка. Мужчина заявил, что он является жителем Сумской области. При этом он не является участником митинга медиков, а проводит одиночный пикет у здания офиса президента Украины на протяжении нескольких последних дней. По его словам, он выступает против отмены моратория на продажу земли.

«Я сюда не первый раз приезжал, это бесполезно. Я просто хочу, чтобы меня услышали», — пояснил он.

Позднее на место инцидента прибыли медики, которые положили пострадавшего на носилки и поместили в автомобиль скорой помощи. По предварительным данным, пострадавший был доставлен в Киевскую городскую клиническую больницу.

Напомним, в ноябре 2019 года Верховная рада проголосовала за законопроект, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Закон предполагает отмену моратория на продажу земли с 1 октября 2020 года. При этом право на приобретение земли получат только украинские граждане и компании. При этом закон предполагает конфискацию сельскохозяйственных земель, если они окажутся в собственности граждан России или российских компаний.