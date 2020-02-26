Минпросвещения РФ не планирует вводить в школах штрафы за оскорбления учителей

Москва, 26 февраля. Министерство просвещения РФ не одобряет законодательной инициативы профсоюза образования по поводу штрафов за оскорбления учителей, сообщили в ведомстве.

«Создание комфортной психологической среды в школах невозможно, если действовать исключительно запретами и штрафными санкциями, — считают в Минпросвещения РФ. — Благодаря реализации национального проекта «Образование» сегодня по всей стране развивается сеть центров помощи родительскому сообществу по самому широкому кругу вопросов, включая образование и воспитание. Оказывается грантовая поддержка НКО, работающих в сфере помощи родителям. В школах расширяется количество психологов, способных оказать поддержку в трудных и спорных ситуациях и родителям, и учащимся, и педагогам. Национальный проект выстраивает систему образования под удобство всех участников образовательного процесса, создавая доступные инструменты для развития индивидуальных образовательных траекторий, онлайн-сервисы, в которых содержится информация об успехах и развитии ребенка».

Напомним, в январе этого года школьник избил пожилую учительницу за замечание и требование снять наушники на уроке. 26 февраля стало известно об инциденте в Ульяновске, где восьмиклассник ударил ножом учительницу математики.

Общероссийский профсоюз образования предложил ввести штрафы от 5 до 150 тысяч рублей за оскорбление педагога, а также давать реальные тюремные сроки за насилие в отношении учителя.

Профсоюз подготовил проект поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Например, за побои или применение иного насилия к педагогическому работнику во время исполнения им профессиональных обязанностей предлагается лишать свободы на срок до трех лет. В случаях с тяжкими последствиями — до шести лет.

В Министерстве просвещения РФ эту инициативу не одобрили. В ведомстве считают, что свести к минимуму конфликтные ситуации может «комплексный подход повышения доступности и качества образования, поддержки педагогов и повышения престижа педагогического труда, а также повышение информированности родителей об учебе детей».

Минпросвещения предлагает вместо штрафов «создать в школе атмосферу взаимного уважения».

Добавим также, что в 2019 году в Госдуме предлагали снижать педагогам зарплату за проявление агрессии к ученикам.