Эрдоган назвал дату и место проведения саммита по Идлибу

Анкара, 26 февраля. Международная встреча с участием лидеров двух или четырех стран пройдет в Стамбуле 5 марта, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Дата и место встречи по Идлибу — согласованы — 5 марта, Стамбул. На данный момент обсуждается формат участия — с участием двух или четырех лидеров», — цитирует слова Эрдогана местное агентство Anadolu.

Он в очередной раз заявил, что Турция требует полного выполнения сочинских договоренностей по Идлибу и не собирается отказываться от своей позиции по ситуации в Идлибе.

25 февраля Эрдоган заявлял о намерении не позднее 5 марта провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию в Идлибе. А в минувшую пятницу, 21 февраля после телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что европейские лидеры предложили Путину провести четырехсторонний саммит по Сирии 5 марта в Стамбуле.

«Путин пока на это не ответил, сказал, что договорится со мной», — уточнил Эрдоган.

В тот же день состоялась телефонная беседа Путина и Эрдогана. Обстановка в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась из-за агрессивных действий террористов, которых поддерживает Турция, продолжая поставлять им вооружение и технику.