Лавров ответил на слова Пристайко об изменении Минских соглашений

Москва, 26 февраля. Россия будет руководствоваться резолюцией Совета безопасности ООН при обозначении своей позиции по ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Таким образом министр иностранных дел прокомментировал призывы к пересмотру Минских соглашений, прозвучавшие в украинских политических кругах.

«Это не новая тема, украинское правительство давно этим занимается, еще со времен правительства [Петра] Порошенко», — отметил Лавров.

Он напомнил, что данный тезис, в частности, неоднократно выдвигал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Мы будем руководствоваться резолюцией Совета безопасности ООН, которая единогласно утвердила минские договоренности», — заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Пристайко заявил, что Украина разрабатывает новую версию минских договоренностей. По его словам, действующие соглашения исчерпали себя и требуют правок. Украинский министр отметил, что договоренности до сих пор не реализованы, хотя должны были быть выполнены до 2015 года. Глава МИД Украины добавил, что на данный момент Киев пытается убедить все стороны в необходимости изменений соглашений, передает «Газета.ру».

Советник главы ЛНР Родион Мирошник считает, что попытка переписать Минские соглашения противоречит международному праву. По его мнению, ООН должна принудить Киев к выполнению договоренностей.