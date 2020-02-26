Сирия новости 26 февраля 16.30: взрыв автомобильной бомбы в Дамаске, сирийская армия освободила свыше 30 поселений Идлиба

Сирия, 26 февраля. Взрыв автомобильной бомбы в Дамаске ранил гражданского. В ходе операции «Заря в Идлибе» сирийская армия освободила за последние 60 часов свыше 30 поселений. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на востоке Идлиба освободили ряд поселений у города Маарет-ан-Нуман и проводят работы по разминированию.

Армия Турции и союзные силы: потеряли в Алеппо двух военнослужащих в ходе боев против курдских боевиков, в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: понесла потеряли в живой силе и военной техники у Маарет-ан-Нумана, потеряла штаб-квартиру в ходе штурма.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд в Хасаке по поиску дезертиров, в окрестностях Рас-аль-Айна потеряли одного боевика.

Провинция Дамаск

Один человек был ранен в столице Сирии городе Дамаск при взрыве придорожной бомбы в районе Катан. Как сообщает источник в сети Twitter (Muhammad Alyounes), взрыв произошел недалеко от штаба «Армии освобождения Палестины». Пострадавший был доставлен в больницу, информации о других раненых не поступало. Напомним, 17 февраля прогремел взрыв между поселениями Сахба и Хазза в окрестностях Дамаска, причиной послужило СВУ, заложенное под капот автомобиля членов Республиканской гвардии. В результате взрыва погиб один солдат сирийской армии и два других получили ранения, а также полностью сгорел автомобиль. Сотрудники сил внутренней безопасности прибыли на место взрыва, оцепив район и заблокировав несколько переулков для движения транспорта. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за подрыв.

Провинция Алеппо

Подконтрольные «Освободительным силам Африна» ресурсы распространили заявление группировки, в котором курдские боевики берут ответственность за вылазку в зоны контроля протурецких сил на севере провинции. Как цитирует заявление портал Rojava Network, в ходе боев у деревни Шерава боевики застрелили двух военнослужащих турецкой армии, еще четверо были тяжело ранены. Ранее поступали сообщения о боестолкновениях между боевиками подконтрольных Анкаре группировок и «Отрядов национальной самообороны» (YPG) у поселения Шерава, Акиба и Дейр-Джамаль. При обстреле курдских укреплений со стороны турецкой армии пострадали жители в окрестностях Акибы - под огнем оказался жилой дом. Погибла семья из четырех человек.

Провинция Идлиб

Telegram-канал (maaramc) передает, что артиллерия сирийской армии работает по укрытиям боевиков в окрестностях города Идлиб. К югу от города военнослужащие атаковали КПП исламистов у деревни Аль-Бара и города Кансафра, а также провели ракетный обстрел укреплений «Хайят Тахрир аш-Шам» у поселений Сармин и Каминас. Источники среди вооруженной оппозиции передают, что турецкая артиллерия нанесла ответный удар по позициям правительственных сил. ВВС Сирии обстреляли места скопления террористов у деревни Джариф, как сообщил портал Step News.

Военные источники портала Masar Press Net сообщают, что под контроль армии Башара Асада перешли поселения Дарат-Кубра, Хазарин, Рабия, Шанашра и Кафр-Нил, расположенные к юго-востоку от ключевого города Маарет-ан-Нуман. После затяжных боев военнослужащим удалось оттеснить террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», которые понесли в ходе штурма потери в живой силе. В ходе боев также была разрушена штаб-квартира боевиков. Сирийские военнослужащие приступили к прочесыванию освобожденных территорий в поисках мин-ловушек и брошенных боеприпасов. По данным портала SOHR, за последние 60 часов сирийской армии удалось освободить от исламистских бандформирований свыше 30 поселений и городов.

Провинция Хасака

По данным портала Alk Habour, к востоку от города Рас-аль-Айн скончался член курдской самоназванной «милиции» «Асайиш». Боевик наступил на противопехотную мину, оставленную в окрестностях города. Не исключено, что взрывной снаряд был установлен самими курдскими боевиками в октябре 2019 во время активных боевых действий турецкой армии, проводимых против «Демократических сил Сирии» в рамках операции «Источник мира».

Члены курдской милиции также совершили рейд в поселке Раджум-аль-Фанаш на север провинции. Как сообщает агентство Rojava Network, курды разыскивают дезертиров, бежавших из «Отрядов национальной самообороны» (YPG).