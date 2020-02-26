В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Минск, 26 февраля. В Сети появились кадры из седьмого сезона популярного украинского сериала «Сваты», съемки которого проходят в Белоруссии.

На кадрах можно заметить актеров Николая Добрынина и Олесю Железняк. Многие зрители отметили, что Добрынин постарел, а Железняк прибавила в весе.

Заметно постарела также и Татьяна Кравченко. Она предстает в нарядных одеждах. Вероятнее всего, фотограф запечатлел артистку, когда снимался эпизод про Масленицу. Впрочем, фанаты сериала выдвинули предположение, что авторы шоу специально загримировали Кравченко, чтобы она выглядела старше своих лет и больше походила на свою героиню.

Отметим, что вокруг сериала возник небывалый ажиотаж, поскольку снимающийся в данный момент седьмой сезон может оказаться последним. В частности, об этом говорил режиссер шоу Андрей Яковлев. В то же время звезда сериала Федор Добронравов заявил, что ничего об этом не знает, и что слухи о возможном закрытии похожи на газетную утку. Он подчеркнул, что некоторые СМИ не стесняются его каждый день «хоронить» ради читаемости.

Напомним, что съемки седьмого сезона «Сватов» были возобновлены 28 января. Авторы были вынуждены принести съемки из Украины в Белоруссию и Грузию в 2015 году. Причиной стал запрет российским актерам появляться на территории Украины. В 2017 году Киев запретил показ сериала, в итоге производство было заморожено.

Сообщалось, что съемки седьмого сезона будут возобновлены в начале 2020 года. При этом уже отснятые в 2017 году материалы в финальную версию не войдут, поскольку авторы решили полностью переосмыслить сюжет и отснять сезон заново.