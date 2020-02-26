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В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

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В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Минск, 26 февраля. В Сети появились кадры из седьмого сезона популярного украинского сериала «Сваты», съемки которого проходят в Белоруссии.

На кадрах можно заметить актеров Николая Добрынина и Олесю Железняк. Многие зрители отметили, что Добрынин постарел, а Железняк прибавила в весе.

Заметно постарела также и Татьяна Кравченко. Она предстает в нарядных одеждах. Вероятнее всего, фотограф запечатлел артистку, когда снимался эпизод про Масленицу. Впрочем, фанаты сериала выдвинули предположение, что авторы шоу специально загримировали Кравченко, чтобы она выглядела старше своих лет и больше походила на свою героиню.

В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Отметим, что вокруг сериала возник небывалый ажиотаж, поскольку снимающийся в данный момент седьмой сезон может оказаться последним. В частности, об этом говорил режиссер шоу Андрей Яковлев. В то же время звезда сериала Федор Добронравов заявил, что ничего об этом не знает, и что слухи о возможном закрытии похожи на газетную утку. Он подчеркнул, что некоторые СМИ не стесняются его каждый день «хоронить» ради читаемости.

В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Напомним, что съемки седьмого сезона «Сватов» были возобновлены 28 января. Авторы были вынуждены принести съемки из Украины в Белоруссию и Грузию в 2015 году. Причиной стал запрет российским актерам появляться на территории Украины. В 2017 году Киев запретил показ сериала, в итоге производство было заморожено.

Сообщалось, что съемки седьмого сезона будут возобновлены в начале 2020 года. При этом уже отснятые в 2017 году материалы в финальную версию не войдут, поскольку авторы решили полностью переосмыслить сюжет и отснять сезон заново.

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