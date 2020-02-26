Отец Виктора Цоя посетовал, что опять начали «мусолить» тему гибели его сына

Отец культового советского рок-музыканта Виктора Цоя Роберт признался, что версию гибели его сына, отличающуюся от официально принятой, лично он высказал уже на второй день после смертельного дорожно-транспортного происшествия в Латвии.

Отец основателя и лидера группы «Кино» специально для Федерального агентства новостей прокомментировал появившиеся сообщения о том, что на самом деле все было совсем не так, как написано в милицейском протоколе.

— Роберт Максимович, снова говорят, что Виктор не мог уснуть за рулем. Что думаете?

— Да эту версию я высказал уже на второй день после его гибели! И вот с тех пор, понимаете, (снова) начинают мусолить (данную тему).

— То есть тут ничего нового, получается?

— Абсолютно. Вот все то, что я (уже) говорил (ранее)... Чего сейчас опять это поднимают, поднимают...

— Как думаете, кому это выгодно и зачем вообще?

— Не знаю... Кому-то надо помусолить.

— А почему милиция не приняла тогда другую версию, как считаете?

— Черт его знает. В общем, никто не стал особо вникать... Там вот как местная милиция сказала, так они и приняли. А на самом деле все было по-другому!

Ранее подполковник Станислав Рыбчинский, досконально изучивший схему ДТП, произошедшего 15 августа 1990 года в Тукумском районе Латвийской ССР, заявил в эфире телеканала «Звезда», что Виктор Цой вряд ли мог уснуть за рулем.

Так как в этом случае его «Москвич» увело бы вправо. Автомобиль же музыканта ушел в левую сторону, на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом «Икарус». Кумиру миллионов было 28 лет.