Британская неправительственная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) продолжает распространять фейки о войне в Сирии и действиях Дамаска, работая на западные гранты. О том, кто поддерживает базирующуюся в Лондоне «сирийскую» организацию — в материале Федерального агентства новостей.

«Сирийская обсерватория прав человека» утверждает, что по меньшей мере 10 военнослужащих турецкой армии погибли или получили ранения «в результате совместных ударов сирийской и российской авиации» в провинции Идлиб. Однако 24 февраля ВКС РФ даже не выполняли боевых задач в этом регионе.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев назвал заявления британской НПО преднамеренным информационным вбросом. Впрочем, можно было не и дожидаться опровержения от российских военных.

«Простой сирийский гражданин» из Ковентри

Учитывая послужной список SOHR, которая не раз и не два была уличена в распространении недостоверной информации, несложно догадаться о природе и этих сообщений.

«Сирийская обсерватория по правам человека» была создана за несколько лет до начала гражданской войны. В 2006 году доменное имя syriahr.com зарегистрировали заранее на 15 лет. По всей видимости, те, кто хотели рассказывать миру об ужасах еще не начавшейся в Сирии войны готовились заранее.

Создатель и бессменный лидер проекта Осама Али Сулейман работает под вымышленным именем Рами Абдул-Рахман. Уроженец Сирии был трижды судим в родной стране, после чего в 2015 эмигрировал в Великобританию. Уже через год он создал SOHR.

Сейчас «штаб-квартира» SOHR располагается в британском Ковентри. Если выражаться точнее, то Сулейман следит за обстановкой в Сирии и снабжает новостями о войне крупные западные СМИ, сидя в своем доме с двумя спальнями в уютном британском городке. Руководитель SOHR утверждает, что располагает широкой сетью контактов на местах - порядка 200 человек.

«Я простой гражданин из простой семьи, которому удалось сделать нечто огромное простыми средствами», — скромничает основатель SOHR.

Сулейман позиционирует свою организацию как «не аффилированную с какими-либо структурами», о чем прямо сказано на сайте SOHR. Объясняя, как он содержит штат численностью свыше 200 человек, глава «Обсерватории» приводит весьма благородную версию: якобы на содержание организации мужчина тратит выручку от трех имеющихся у него магазинов. Не больше и не меньше.

Не первый фейк

Информацию, публикуемую SOHR, страшно любят цитировать западные СМИ при освещении сирийского конфликта. Это неудивительно — информация, которую распространяет «Обсерватория», отлично укладывается в обвинительную риторику Запада.

Свои заявления SOHR старается подкрепить удобными «фактами». «Обсерватория» регулярно приписывает ВКС РФ и Сирийской арабской армии удары, которых не было и которые не могли быть нанесены. При этом фабрикуются даже данные о жертвах и раненых.

Среди наиболее нашумевших за последнее время историй — сообщение о драке, которая якобы произошла в декабре между военнослужащими РФ и США в провинции Хасака. SOHR так и не привел никаких доказательств того, что стычка действительно имела место.

В российском Минобороны назвали это сообщение «примитивным фейком», напомнив, что SOHR даже не находится в Сирии, о которой публикует свои сообщения.

Тем не менее западные СМИ и политики продолжают использовать информацию от «Сирийской обсерватории по правам человека». Сообщения SOHR включаются в различные официальные отчеты государственными и межгосударственными ведомствами, и обосновывают ими недружественную политику, которая проводится в отношении Сирии и РФ.

Между тем, для того, чтобы появились поводы сомневаться в информации, распространяемой SOHR, достаточно взглянуть на общедоступную информацию об этой организации.

«Правозащитники» под крылом разведки

Существует более правдоподобная версия о том, на какие деньги «Сирийская обсерватория по правам человека» ведет свою деятельность. Об этом писал бывший корреспондент британского издания The Mail on Sunday в Москве и Вашингтоне Питер Хитченс.

Хитченс писал о работе британской разведки на Ближнем Востоке. Источник в МИД Великобритании рассказал автору, что Лондон выделил 194 769,60 фунтов стерлингов (около 250 тысяч долларов), чтобы обеспечить «Обсерваторию» коммуникационным оборудованием и камерами.

Информацию о связях SOHR не только с британским МИД, но и с подконтрольной ему разведкой МИ-6 подтвердил в своем блоге офицер армии США в отставке Патрик Лэнг, в свое время руководивший разведкой на Ближнем Востоке. По данным американского военного «Сирийская обсерватория по правам человека» является структурой, запущенной МИ-6.

Выход на правительственный уровень

Сообщения известных журналистов, которые изобличают якобы независимую «Сирийскую обсерваторию», теряются в информационном шуме, который состоит из фейков и сфабрикованых данных о действиях РФ и Дамаска. Сообщения SOHR выходят за рамки информационной войны — как пишет The New York Times, фейки «Обсерватории» неоднократно становились основной для заявлений и коммюнике, на которые ссылались международные правозащитные организации и аппарат ООН. Военные эксперты используют данные SOHR для своих докладов, зачастую даже не подозревая, что имеют дело с фейками.

Таким образом фейки, созданные в разведывательных структурах на Западе проделывают круг в информационном поле, и уже растиражированные многочисленными новостными ресурсами, возвращаются в руки ее авторов, которые готовы оперировать ей в угоду тех или иных политических сил.