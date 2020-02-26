Учительский профсоюз выступил против введения наказаний для школьников

Москва, 26 февраля. Часть российских учителей не одобряет идею общероссийского профсоюза педагогов, предложившего ввести административную или уголовную ответственность для школьников за оскорбления и побои учителей. Об этом заявила представитель учительского профсоюза Ольга Мирясова.

По словам Мирясовой, процесс обсуждения инициативы только начался, но часть педагогов уже относится к данной идее достаточно скептически.

«Нужно создавать специальные службы по сопровождению сложных детей. Родители очень часто сами не могут повлиять на поведение ребенка, особенно в переходном возрасте. Более того, мы опасаемся, что штрафы для неблагополучных семей будут настолько проблематичными, что это приведет к домашнему насилию в отношении детей», — заявила она.

Если родителей хулигана начнут штрафовать, то это может привести к дополнительным проблемам в семье. Педагог уверена, что детям не удастся избежать побоев. Она считает, что далеко не все родители используют адекватные методы воспитания и вмешательство полиции только подольет масла в огонь, передает телеканал «360».

«Они составляют протокол, потом суд выносит решение, то есть это достаточно длительная процедура. Зафиксировать очень часто факт оскорбления несложно, дети и сами снимают на видео такие случаи», — считает Мирясова.

Подобная инициатива может создать массу проблем и самой школе. Для решения конфликтных ситуаций необходимо создавать специальную комиссию внутри образовательного учреждения, считает педагог.

«Процесс запущен, просто его нужно сделать достаточно широким, с участием специалистов. А вообще, такой закон ни к чему хорошему не приведет», — уверена Мирясова.

Напомним, что общероссийский профсоюз педагогов предлагает ввести штрафы за унижение чести и достоинства учителей. Родителей школьников предлагают наказывать рублем. Неподобающее поведение ученика может обойтись родителям в 100–150 тысяч рублей, а если в отношении учителя будет применяться физическая сила, то виновные могут получить до трех лет лишения свободы.