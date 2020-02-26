Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Учительский профсоюз выступил против введения наказаний для школьников

194
0 Оставить комментарий

Учительский профсоюз выступил против введения наказаний для школьников

Москва, 26 февраля. Часть российских учителей не одобряет идею общероссийского профсоюза педагогов, предложившего ввести административную или уголовную ответственность для школьников за оскорбления и побои учителей. Об этом заявила представитель учительского профсоюза Ольга Мирясова.

По словам Мирясовой, процесс обсуждения инициативы только начался, но часть педагогов уже относится к данной идее достаточно скептически.

«Нужно создавать специальные службы по сопровождению сложных детей. Родители очень часто сами не могут повлиять на поведение ребенка, особенно в переходном возрасте. Более того, мы опасаемся, что штрафы для неблагополучных семей будут настолько проблематичными, что это приведет к домашнему насилию в отношении детей», — заявила она.

Если родителей хулигана начнут штрафовать, то это может привести к дополнительным проблемам в семье. Педагог уверена, что детям не удастся избежать побоев. Она считает, что далеко не все родители используют адекватные методы воспитания и вмешательство полиции только подольет масла в огонь, передает телеканал «360».

«Они составляют протокол, потом суд выносит решение, то есть это достаточно длительная процедура. Зафиксировать очень часто факт оскорбления несложно, дети и сами снимают на видео такие случаи», — считает Мирясова.

Подобная инициатива может создать массу проблем и самой школе. Для решения конфликтных ситуаций необходимо создавать специальную комиссию внутри образовательного учреждения, считает педагог.

«Процесс запущен, просто его нужно сделать достаточно широким, с участием специалистов. А вообще, такой закон ни к чему хорошему не приведет», — уверена Мирясова.

Напомним, что общероссийский профсоюз педагогов предлагает ввести штрафы за унижение чести и достоинства учителей. Родителей школьников предлагают наказывать рублем. Неподобающее поведение ученика может обойтись родителям в 100–150 тысяч рублей, а если в отношении учителя будет применяться физическая сила, то виновные могут получить до трех лет лишения свободы.

Новости партнеров

Новости партнеров