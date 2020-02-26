Певица Даффи раскрыла причины своего ухода со сцены

Лондон, 26 февраля. Британская певица Эйми Энн Даффи, более известная как Duffy, рассказала о причинах приостановки своей творческой деятельности на несколько лет.

Возвращение певицы на большую сцену началось с неожиданного и жуткого заявления о событиях прошлых лет. По ее словам, она стала жертвой похищения. Кроме того, певицу удерживали силой, насиловали и накачивали наркотиками.

«Многие из вас задаются вопросом, что случилось со мной, куда я исчезла и почему. Правда в том – и, пожалуйста, поверьте мне, теперь я в порядке и в безопасности – что меня изнасиловали, накачали наркотиками и держали в плену в течение нескольких дней», — написала Даффи в своем Instagram.

Певица не уточнила, когда именно произошел данный инцидент, а также не раскрыла подробности и личности похитителей.

По ее словам, в ближайшее время выйдет большое интервью, в котором она раскроет все обстоятельства и детали исчезновения.

Стоит отметить, что Даффи получила широкую популярность в 2008 году благодаря синглу Mercy, который стал мировым хитом. Позднее певица выпустила два альбома, которые сделали ее звездой мировой величины. В последний раз Даффи выступала на большой сцене в сентябре 2013-го на концерте, посвященном легендарной Эдит Пиаф.