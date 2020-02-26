Депутат Белик объяснил появление на Украине «Дня оккупации Крыма» невежеством Зеленского

Крымский политик, депутат Госдумы Дмитрий Белик разложил по полочкам нелепый документ, который намерен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Документ предусматривает появление на Украине очередного фальшивого «праздника» — «Дня сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя», который планируется отмечать ежегодно 26 февраля.

«Оккупацией» названо историческое воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, которое произошло в марте 2014 года по итогам референдума в полном соответствии с международными нормами.

Дату фальшивого праздника президент Украины связал с событиями 26 февраля 2014 года, когда, по версии Зеленского, в Севастополе произошло «крупнейшее собрание в поддержку целостности и единства Украины».

Однако, судя по всему, у Зеленского в голове все перемешалось, либо его советники имеют самое смутное преставление о событиях 2014 года, отмечает в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Каждый подобный документ, который выходит из-под пера украинских президентов, вызывает улыбки и сочувствие у жителей российского Севастополя и Крыма, — говорит Белик. — Во-первых, 26 февраля действительно был большой митинг пророссийских сил, но не в Севастополе, как заявил господин Зеленский, а в столице Крыма — Симферополе.

Во-вторых, митинг «Народной воли», который фактически дал старт «Русской весне», был действительно в городе-герое Севастополе на площади имени Нахимова, но не 26-го, а 23 февраля. Таким образом, украинские политики в очередной раз показывают свое полное невежество и незнание фактов новейшей истории».

К самой идее нового украинского «праздника» депутат Госдумы отнесся с иронией.

«Если говорить про сам «праздник», ну, кто может запретить паре десятков человек, которые открыто высказались против возвращения Севастополя и Крыма на родину и переехали на Украину, собраться в Киеве и отметить свое безуспешное сопротивление воле миллионов крымчан, желавших вернуться домой, в Россию, после 23-х лет фактической украинской оккупации», — подчеркнул Дмитрий Белик.

Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение Крыма и Севастополя с РФ в результате референдума полностью соответствует всем международным нормам и Уставу ООН. Москва также неоднократно заявляла, что вопрос Крыма закрыт окончательно и бесповоротно, а все накладываемые на Россию санкции, связанные с «крымским вопросом», абсолютно незаконны и контрпродуктивны.