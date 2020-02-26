Турция пользуется одинаковыми методами поддержки террористов в Сирии и Ливии

Турция действует одинаковыми методами поддержки вооруженных боевиков в Сирии и Ливии. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Подразделений Сирийской арабской армии (САА) уничтожили вчера военный беспилотник турецкого производства ANKA-S, который принадлежал Вооруженным силам Турции, находящимся незаконно в провинции Идлиб.

Согласно имеющейся информации, правительственные силы подбили турецкий летательный аппарат на юго-востоке Идлиба, близ населенного пункта Дадих, что недалеко от стратегически важного города Серакиб.

Турция никак не прокомментировала подбитый беспилотник собственного производства на территории юго-востока сирийской провинции Идлиб. Причина этого заключается в том, что Анкара не готова так прямо подтверждать свое участие на стороне вооруженных бандформирований в сражениях против правительственных сил на северо-западе Сирии.

Агрессивная политика Турции все более очевидна

Еще осенью 2018 года между Россией и Турцией было заключено сочинское соглашение, которое подразумевало урегулирование непростой ситуации с боевиками в Идлибе. В рамках документа Анкара обязалась до конца 2018 года сделать все, чтобы вывести из созданной демилитаризованной зоны вооруженных боевиков и их крупнокалиберное вооружение, провести разграничение группировок, а также обеспечить доступ к стратегическим трассам М4 и М5.

На сегодняшний день ничего из этого сделано не было, в результате чего, после многочисленных провокаций со стороны боевиков, Сирийской арабской армии пришлось самостоятельно действовать в рамках обеспечения безопасности своей страны. Этим объясняется возобновление 16 января второго этапа военной операции «Заря в Идлибе», в рамках которой проходит освобождение сирийскими войсками северо-западных территорий страны.

Вместе выполнения сочинских соглашений Турция решила сделать все для обеспечения собственного контроля над северо-западом Сирии, путем отправки военного контингента и сотрудничества с разными вооруженными группировками.

Участие в идлибском конфликте

Как известно, активная помощь Анкары боевикам в Идлибе началась в 2018–2019 годы. Тогда Турция направляла в Идлиб десятки конвоев с различным вооружением, которое оказывалось в руках не только протурецких боевиков, но и радикальных исламистов.

По плану Турции, значительная часть поставляемого вооружения должна была оказаться у протурецких боевиков «Джейш аль-Ислам» и «Файлак аш-Шам». В реальности же оружие доставалось и террористам, например, коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»1).

Кроме того, на фоне успешного проведения сирийской армии операции «Заря в Идлибе», в последние месяцы Турция прямо участвует в боевых действиях на стороне вооруженных бандформирований. Ранее Федеральное агентство новостей уже освещало факты участия турецких военных в боевых действиях против правительственных сил 10, 11, 20 и 25 февраля.

Федеральное агентство новостей (ФАН) пообщалось на тему участия Анкары в боевых действиях на стороне террористов с бывшим начальником зенитно-ракетных войск, военным экспертом Сергеем Хатылевым.

Турции сложно скрывать помощь террористам во время боевых действий, однако прямо признавать этот факт Анкара также не намерена.

«Конечно, если Анкарой будет официально заявлено наличие полета в такое-то время, это будет признанием того, что они ведут двойную политику. Подобная деятельность Турции является нарушением подписанных соглашений и норм. Турция пытается играть на личные амбиции, поэтому стоит ожидать и возможность различных информационных провокаций на эту тему», — замечает эксперт.

Цели турецкого БПЛА в Идлибе

Прежде всего использование беспилотника подобного типа связано с разведывательной деятельностью. Однако нельзя исключать, что на борту было вооружение, которое планировалось использовать для точечного удара по конкретным стратегически важным целям. Открытая архитектура платформы ANKA позволяет устанавливать различные компоненты для решения тех или иных задач.

«Разведывательные БПЛА подобного класса вполне способны нести на своем борту как оружие, так и вооружение, а также различную специализированную аппаратуру», — говорит Хатылев.

В настоящий момент невозможно точно говорить, как именно применялся сбитый турецкий БЛПА, а также откуда он вылетел и кем управлялся. Возможности использования турецкого беспилотника не ограничиваются прямой видимостью, поскольку при помощи спутников управление БПЛА может вестись на расстоянии более 160 километров без каких-либо проблем.

Кроме того, нет никакого секрета, что у вооруженных бандформирований есть люди, способные управлять подобной аппаратурой. Обучались они, в том числе и в Турции, порой на деньги американских властей в рамках программы помощи так называемой «умеренной оппозиции». За 2017-2018 годы Вашингтон выделил более 930 миллионов долларов на поддержку таких задач. Средства выделены и в 2020 году, правда, в размере 300 миллионов долларов.

«Кто управлял беспилотником – это одно. Но необходимо понимать, что сам весь комплекс управления БПЛА, принадлежит Турции или кому-то еще. Это очень сложная и дорогая аппаратура, которую не всегда могут доверять боевикам. Поэтому участие Анкары в этом просматривается на 90%», — отмечает собеседник ФАН.

Сирийский сценарий в Африке

Сегодняшняя политика Турции на Ближнем Востоке также прослеживается и на севере Африки, что демонстрирует желание Анкары расширить влияние в регионе. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подвержен эйфории и мечтает стать своеобразным решателем судеб, несмотря на сложные дипломатические взаимоотношения с крупными игроками.

Создав благодаря своей поддержке в Идлибе настоящий анклав террористов, Турция намерена воспользоваться им не только в Сирии, но и в Ливии. Этим объясняются факты переброски сирийских боевиков в Триполи, где действуют поддерживаемые Анкарой члены так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Кроме отправки боевиков на помощь «партнерам», Турция отправляет им и различное вооружение. Вчера бойцами Ливийской национальной армии (ЛНА) были сбиты сразу два турецких беспилотника, которые использовались боевиками ПНС Ливии.

Можно заметить, что для достижения своих интересов руководство Анкары действует одинаковыми методами, пытаясь воспользоваться нестабильностью в Сирии и Ливии. Однако это может оставаться без внимания.

«Естественно, сидеть на четырех стульях Эрдогану не удастся. Поэтому сейчас мы видим его политические метания. Но все это ситуационно и долго продолжаться не может. Факты упрямая вещь и будет однозначно подтверждено участие Турции в идлибском конфликте и оказание помощи боевикам, а также помощь явно реакционным группировкам, оставшихся в Триполи», — заключает Хатылев.

1 Организация запрещена на территории РФ.