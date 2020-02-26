Эрдоган не получил поддержу от США по ситуации в Идлибе

Анкара, 26 февраля. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что еще не получил от США необходимую поддержку по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Он отметил, что рассчитывает еще раз обсудить этот вопрос с американским президентом Дональдом Трампом. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал на борту самолета, возвращаясь из Азербайджана, его слова передает телеканал NTV.

«Пока поддержки нет. Нужно будет еще раз провести переговоры с Трампом», — сказал Эрдоган.

США пока не могут поставить Анкаре зенитно-ракетные комплексы Patriot, добавил президент Турции.

Эрдоган ранее заявил, что проведет встречу 5 марта с президентом РФ Владимиром Путиным. На повестке, по словам турецкого лидера, будет стоять вопрос, связанный со снижением военной эскалации в Идлибе. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения этой встречи. Он подчеркнул, что «речи о двусторонних контактах не идет, но прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате».

Напомним, Турция приобрела у России четыре дивизиона новейших ракетных систем С-400 на общую сумму в 2,5 млрд долларов. В связи со сделкой с Москвой на Анкару серьезное давление оказывал Вашингтон, угрожая отозвать предложение по продаже ЗРК Patriot.