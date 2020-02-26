Юрий Лоза высмеял популярность Александра Петрова

Москва, 26 февраля. Известный советский и российский певец Юрий Лоза прокомментировал невероятную популярность актера Александра Петрова, которому отдают практически все значимые роли в современном российском кино.

По его словам, в ближайшее время планируется выход фильмов «Отелло», «Геракл», «Гулливер», «Илья Муромец» и «Лев Яшин». И во всех этих картинах, как утверждает Лоза, Петров будет исполнять главную роль.

Музыкант высмеял кинозвезду и обвинил Петрова в том, что он не дает молодым актерам, которые только что закончили учебу, шанса проявить себя. Несмотря на то, что многие выпускники театральных вузов принимают «титанические усилия» для того, чтобы попасть на большой экран.

«Толпы страждущих обивают пороги многочисленных киностудий, проходят пробы, облизывают продюсеров, думая, что однажды сыграют свои звездные роли и добьются славы. Наивные, они все еще верят в чудо, которого не бывает», — пишет Лоза в Facebook.

Подписчики певца согласились с высказанным им мнением. В комментариях отметили, что российские продюсеры часто зацикливаются на одной популярной звезде, пропихивая ее в каждый второй фильм, вместо того, чтобы искать новые таланты. Так в свое время было с Гошей Куценко, Сергеем Безруковым и Данилой Козловским.

Петров известен российскому телезрителю по фильмам «Елки 3», «Притяжение», «Затмение», «Гоголь. Начало», «Лед», «Т-34», «Вторжение» и «Текст». Артист имеет премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль (сериал «Sпарта»), премию «Событие года» журнала «Кинорепортер» (фильм «Текст») и премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль в кино (фильм «Текст»).