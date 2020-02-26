Кадыров высказался о модном показе его дочери в Париже

Москва, 26 февраля. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что показ коллекции «История любви» его дочери Айшат на Неделе моды в Париже многим открыл глаза на реальную жизнь современной республики.

Дочь Кадырова, которая руководит Модным домом Firdaws, представила свою коллекцию на парижской Неделе моды в рамках проекта «Русские сезоны». Показ был приурочен к десятилетию бренда.

По словам главы Чечни, в отеле Le Marois, где проходил показ, был настоящий праздник высокой моды. Коллекция дочери не оставила равнодушным ни одного знатока и ценителя великолепных нарядов. Кадырова разрабатывала линейку нарядов на протяжении восьми лет, а на подиуме коллекцию представили модели из разных стран мира, указала «Культуромания». На создание коллекции дочь вдохновил рассказ о том, как Кадыров преподнес своей жене букет эдельвейсов, рассказал глава республики.

«Айшат вложила в реализацию своей идеи всю душу. Она очень много работала, не оставляла без внимания ни одну мелочь. Но данное событие имеет значение не только для мира моды. Однозначно оно произвело большой общественный эффект», — написал глава Чеченской Республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Жители Парижа и его гости увидели, что чеченский народ имеет свою прекрасную культуру, включающую не только музыку, литературу, искусство, но и изысканную моду. Более того, они смогли убедиться, что полтора миллиона жителей Чечни «живут мирной жизнью, имеют все гарантированные конституцией свободы, радуются жизни, понимают моду, новые веяния, любят красиво одеваться».