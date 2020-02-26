Omdia назвала самый популярный смартфон 2019 года

Москва, 26 февраля. iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 года. Об этом сообщает исследовательская компания Omdia.

Как уточнили специалисты, американская компания Apple в прошлом году продала 46,3 миллиона смартфонов этой версии. Как пишет издание MacRumors, второе место по популярности занял iPhone 11 c 37,3 миллиона проданных устройств.

На трех следующих строчках расположились гаджеты линейки Galaxy от Samsung — A10 (30,3 миллиона), А50 (24,2 миллиона), и А20 (19,2 миллиона).

Кроме них, в десятку самых продаваемых вошли iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro и iPhone 8, а также Redmi Note 7 и Samsung Galaxy J2 Core.

Напомним, Samsung Galaxy A50 оказался наиболее продаваемым смартфоном 2019 года в России. Восемь из десяти проданных телефонов пришлись на компании Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi. Самыми востребованными стали модели стоимостью 10-20 тысяч рублей и флагманы дороже 50 тысяч рублей. Внимание россиян было приковано к экземплярам с памятью более 128 гигабайт и экраном более шести дюймов.

Кроме того, покупатели стали требовательнее к параметрам основной камеры. Спросом пользовались телефоны с матрицей от 16 мегапикселей.

Помимо этого, покупатели отдают предпочтение стандартам связи 4G (93%) и двум слотам для SIM-карты (90%). В плане дизайна наиболее удобными и привлекательными оказались безрамочные девайсы.

Ранее ФАН сообщал, что эксперты проанализировали рейтинг смартфонов и выяснили, какие девайсы остались недооценены пользователями. Специалисты заметили, что гаджеты, попавшие в список, могут конкурировать с топовыми моделями.