Москва, 26 февраля. Российский певец Прохор Шаляпин был вынужден обратиться за помощью к медикам после роскошного отдыха с состоятельной 40-летней дамой из Канады.

Певец и его спутница побывали в Лос-Анджелесе, где посетили могилу Мерилин Монро и голливудскую Аллею славы, а позднее пара отправилась в тихоокеанский круиз на роскошном лайнере.

Артист и его новая возлюбленная баловали себя сладостями и спиртными напитками, что отразилось на его самочувствии и фигуре. После окончания отдыха певец был вынужден обратиться к врачу-диетологу, передает «Утро.ru».

«Прохор отправился в путешествие в Америку и затем в круиз, где было много вкусной еды, соблазнов и компания людей, которые не придерживались правильного питания. Там было большое количество еды и поздние приемы пищи», — сообщил врач артиста.

Стоит отметить, что Шаляпин неоднократно публиковал фотографии, сделанные во время отдыха с миллионершей. На снимках фигурировали жирные и калорийные блюда, а также алкогольные напитки. Кроме того, артисту пришлось оправдываться перед подписчиками, которые возмущались тем, что молодой человек закрутил очередной роман с немолодой женщиной. Также пользователи пристыдили Шаляпина за то, что он отдыхает за чужой счет. При этом подписчиков Шаляпина поддержала его бывшая подруга Виталина Цымбалюк-Романовская.