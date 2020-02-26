Названы три самых опасных вещества, вырабатываемых человеческим организмом

Москва, 26 февраля. Опасные вещества, вырабатываемые внутренними органами человека, могут вызывать серьезные заболевания. Ученые назвали три самых опасных соединения внутри человеческого тела.

Далеко не все знают, что организм любого человека производит не только полезные для жизнедеятельности вещества, но и весьма опасные продукты. Такие, как этиловый спирт. Человеческий организм способен синтезировать это вещество, являющееся неотъемлемым компонентом любого алкогольного напитка. Этанол появляется в процессе брожения дрожжевых грибов, которые присутствуют в нашем теле. Речь идет о ничтожно маленьких дозах спирта, но иногда «внутренний самогонный аппарат» дает сбой и приводит к серьезным заболеваниям печени, передает Planet Today.

Кроме того, человеческое тело способно производить цианид, который является смертоносным ядом. Это вещество широко распространено в природе, микроскопические дозы содержатся в воздухе и воде. В человеческом теле его количество равняется примерно 50 микрограммам на 100 граммов живой ткани.

Последним из списка опаснейших веществ, находящихся в человеческом организме, является изотоп урана. Ученые говорят, что это вещество быстро выводится из организма, но оно имеет свойство накапливаться и вызывать опасные болезни.

Ранее сообщалось,что медики нашли в человеческом теле новый «орган». Его открытие может объяснить, как растут раковые опухоли, и даст толчок к созданию лекарства от одной из самых страшных болезней современности, передает телеканал «360».