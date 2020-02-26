Городской совет Харькова вернул проспекту Григоренко имя маршала Жукова

Харьков, 26 февраля. Городской совет Харькова вернул имя советского маршала Георгия Жукова проспекту Григоренко. Большинство депутатов поддержали это решение на заседании совета 26 февраля.

«Горсовет проголосовал за переименование проспекта [Петра] Григоренко в проспект [Георгия] Жукова», — пишет харьковское издание Vgorode.

За возвращение имени советского маршала выступили 62 депутата, против проголосовали 8 членов совета. Журналисты отмечают, что во время голосования прошел небольшой митинг несогласных.

Напомним, харьковский проспект Маршала Жукова был переименован в рамках украинской декоммунизации в 2016 году. Улицу назвали в честь советского генерала, выступавшего в защиту депортированных народов, Петра Григоренко. Горсовет Харькова отменил переименование еще в июле 2019 года, однако некоторые политики подали иск об отмене этого решения, который был удовлетворен Харьковским окружным административным судом в сентябре прошлого года. Тогда городской совет обжаловал решение окружного суда, но апелляционный суд подтвердил незаконность возвращения проспекту имени советского маршала, сыгравшего ключевую роль в победе над фашистами, напоминает «Царьград».

После этого городской совет вынес вопрос на общественное обсуждение. 67% респондентов поддержали возвращение проспекту имени Жукова. 23 января 2020 года мэр Харькова Геннадий Кернес поручил подготовить проект решения о переименовании проспекта Григоренко.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось включить бюст маршалу Георгию Жукову в Харькове в госреестр недвижимых памятников страны.