Творец-демиург покинул созданный им мир, или Что заставило Суркова подать в отставку

В небольшой и слегка конспирологичной сюите под названием «отставка Владислава Суркова с поста помощника президента Российской Федерации», похоже, прозвучал финальный аккорд — сам «виновник торжества», как и обещал месяц назад, дал развернутый комментарий по этому поводу (например, здесь). Поскольку интервьюером в данном случае выступал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, через которого, как свою «правую руку», 25 января Сурков, собственно, и сообщил о желании покинуть госслужбу, приходится предположить, что самим фактом ухода этой фигуры из Кремля ситуация не исчерпывается.

Отставка Суркова, так или иначе, является частью процесса трансформации российской «властной вертикали», и если попытаться посмотреть на сегодняшний комментарий Владислава Юрьевича с этих смысловых позиций, то можно обнаружить немало интересного. Тем более что Сурков, как известно, всегда тщательно продумывает и просчитывает шаги такого рода, поэтому даже появление данной публикации вместо обещанного месяц назад 25 февраля только утром 26-го, можно объяснить не случайностью, а необходимостью какой-то срочной корректировки текста.

Если начать с заголовка: «Мне интересно действовать против реальности», — то он звучит, в общем-то, почти как «Иду на вы!»: применительно к данной реальности. А вот что это за реальность? Прежде всего, Владислав Юрьевич рассказал о своей практике «безмыслия», которой занимается с детства и в которой достиг немалых успехов: может ни о чем не думать целых 15 минут, «а это уже на грани».

Только после этой интермедии прозвучали слова собственно по отставке: «это была чистой воды самоволка», «контекст изменился, скажем так», «я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью», «чувствую отчуждение», «удовлетворен тем, что я приложил руку и голову к строительству нового русского государства», «это сильная система,.. но она перешла на низкий энергетический уровень», «мне интересно работать в жанре контрреализма… когда надо действовать против реальности, менять ее, переделывать», «возвращение не планируется, невозможно», «люди гораздо покруче меня не находили себе места в собственных проектах — Джобса вот выдавили же когда-то из Apple, ничего», «если по ходу строительства этого мощного здания какой-нибудь отдельно взятый вольный каменщик вроде меня свалился с лесов, здание ведь от этого ни ниже, ни хуже не стало», «политикой заниматься буду», «поскольку больших дел у меня пока нет, буду практиковать малые политические формы».

Конечно, в оригинале эти комментарии идут немного в другой последовательности и создают несколько иной контекст, но Сурков — сам отчасти писатель, и с творчеством, например, тех же Борхеса и Кортасара знаком прекрасно. Мало того — умеет формировать нужные контексты не только на бумаге, но и в политической реальности. Но теперь «контекст изменился» уже помимо его воли, и вот, творцу-демиургу приходится покидать собственный, им же созданный проект. «Самоволка» — это безусловное нарушение устава, но еще не преступление. Однако если ее затянуть, она перерастет в дезертирство…

Не будем задаваться в этой связи схоластическими вопросами типа: «Может ли истинный творец-демиург покинуть созданный им мир? И может ли мир, покинутый творцом-демиургом, продолжать свое существование?» (последнее, кстати, — напрямую связано с темой о допустимых временных интервалах «безмыслия»). Зафиксируем только тот факт, что процесс трансформации власти в России, что называется, «пошел», что он реален и носит весьма фундаментальный характер. А также то, что он, судя по всему, будет сопровождаться многомерным и нарастающим противодействием со стороны тех сил и слоев современного российского общества, которые в данном процессе, мягко говоря, не заинтересованы — по целому комплексу внутренних и внешних причин. Впрочем, в Кремле связанные с этим обстоятельством риски, видимо, учитывают (полностью или частично — конечно, вопрос), что нашло свое проявление в весьма саркастичном, если вдуматься, комментарии пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова от 19 февраля: «Многолетний опыт и талант Суркова найдут свое применение».

Судя по намекам Владислава Юрьевича, причиной и поводом для его отставки стало какое-то не названное им («Корпоративная этика: всегда говори то, что думаешь; никогда не говори то, что знаешь») изменение внешнеполитического курса Кремля, в частности — на украинском направлении, а еще конкретнее — возможность реинтеграции Донбасса в состав «незалежной» («Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести»), что предусматривается — на весьма жестких для Киева условиях, но все-таки предусматривается — Минскими соглашениями.

При этом Сурков не может не понимать, что такая реинтеграция не должна быть «сдачей Донбасса»; она не просто имеет смысл, но является обязательным первым шагом в процессе денацификации и декриминализации всей современной Украины — процессе, который может идти только «изнутри» — разумеется, при полной поддержке со стороны России, но не усилиями России. Понятно, что эта тема вызвала мгновенную и весьма острую реакцию Кремля — тот же Песков заявил, что политика России по отношению к Украине остается неизменной, что Россия отвергает методы «принуждения к братству силой» и что все, сказанное Сурковым, является частным мнением «одного россиянина».

Уже одно это указывает на то, что ситуация на самом деле достаточно конфликтна, и одними вербальными средствами вряд ли будет исчерпана. Тем более что Сурков — не просто «один россиянин», а его личное «частное мнение», скорее всего, является результирующим вектором сразу нескольких достаточно мощных и в каком-то смысле вполне самодостаточных сил. По слухам, в ближайшем окружении Суркова сейчас даже проводят параллели между его отставкой и отставкой Петра Аркадьевича Столыпина с поста главы кабинета министров Российской империи в сентябре 1911 года…