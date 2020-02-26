Что изменится в РФ с 1 марта: иностранные лекарства, электрошокеры и новое в конституции

Начало весны ознаменует вступление в силу новых законов, которые окажут заметное влияние на жизнь россиян. Кроме того, в марте будут окончательно сформированы предложения по изменениям в Конституции России, затем поправки вынесут на всенародное обсуждение.

Разрешение на ввоз незарегистрированных медикаментов

С 1 марта вступает в силу закон, принятия которого давно ждали близкие тяжелобольных детей и взрослых, которым помогают исключительно зарубежные препараты, в том числе еще не получившие официальную регистрацию в РФ (эта процедура требует значительного времени). С марта ввозить на территорию России незарегистрированные лекарства можно будет абсолютно законно и легально в случаях, когда препарат жизненно необходим для пациента.

Разрешение на ввоз будут выдавать врачебные комиссии на основании списка, утвержденного Минздравом РФ, с перечнем заболеваний, для лечения которых нет адекватных российских аналогов иностранных препаратов.

Точечная профилактика для любителей зеленого змия

В марте планируется начать проработку профилактических мер к несознательным гражданам, которые неоднократно нарушали закон, находясь в состоянии алкогольного опьянения. К любителям зеленого змия будут применяться различные меры воздействия, в том числе правоохранители возьмут на вооружение так называемую точечную профилактику. Впрочем, конкретики в этом вопросе пока еще нет.

Заслон автохламу и электрошокеры для автохамов

С 1 марта всем автомобилям, которым «стукнуло» 30 лет, потребуется дополнительная специальная проверка на предмет безопасности, в том числе экологической. Только в этом случае автохлам не отправится на свалку, и владельцы пожилых авто смогут получить техпаспорт на свое детище. Это же относится и к ретроавтомобилям, которые все больше входят в моду.

Также с марта вступает в силу закон, который регламентирует применение транспортной полицией электрошокеров. Это спецсредство будет разрешено применять для отражения нападений на объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, также во время задержания оказывающих сопротивление предполагаемых преступников.

Электрошокеры нельзя будет применять к инвалидам, беременным и несовершеннолетним. Правда, есть оговорка: если они не оказывают сопротивления.

Маркировка для вредных товаров и меха

С 1 марта вступают новые требования федеральной налоговой службой относительно маркировки алкогольной и табачной продукции, а также изделий из меха. На электронных чеках на маркированную продукцию появится буква «М».

Изменения в Конституции РФ

Поправки в конституцию, о которых президент РФ Владимир Путин говорил в ходе послания Федеральному собранию, будут рассмотрены до 2 марта. В настоящее время предложены десятки изменений в основной закон, специальная группа, которая этим занимается, еще до конца февраля обсудит с президентом все предложения. Голосование по поправкам в конституцию предварительно намечено на апрель.