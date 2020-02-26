Аваков цитатой Крылова ответил на заявление Суркова об Украине

Киев, 26 февраля. Глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал заявление экс-помощника президента РФ Владислава Суркова про Украину и Донбасс, процитировав известного русского поэта Ивана Крылова.

Он назвал слова Суркова «перлами об Украине» и сравнил его с «закомплексованным «стратегом». Глава МВД Украины попытался найти связь с произведением известного русского баснописца Ивана Крылова. Соответствующее сообщение аваков опубликовал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

«Сурков со своими перлами о Украине выглядит, как закомплексованный «стратег», мнящий о себе больше, чем стоит – как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие», — написал Аваков.

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков ранее рассказал о будущем в отношениях Москвы и Киева. Он также поделился своими мыслями о возможности возращения Донбасса в состав Украины. С точки зрения Суркова, единственный метод нормализации отношений — принуждение силой к братским отношениям.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о создании ДНР и ЛНР. Киев объявил о проведении «антитеррористической операции» и ввел на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования конфликта были приняты Минские соглашения, однако со стороны официального Киева пункты договора регулярно нарушаются. Об этом пишет «Газета.ru».