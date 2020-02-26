Миро назвала распавшийся брак Прилучного и Муцениеце отношениями «незрелых людей»

Москва, 26 февраля. Скандальный блогер Лена Миро в новом посте прокомментировала анонсированный развод актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Светский хроникер выразила надежду, что в этот раз звездная пара доведет до конца задуманное.

«Очень надеюсь, что Прилучный и Муцениеце все-таки разведутся, а не ограничатся очередным объявлением о расставании», — написала она.

Блогер назвала распавшийся брак Прилучного и Муцениеце отношениями «незрелых людей повышенной сентиментальности и пониженного интеллекта».

«Истерия — это не любовь, а плохое воспитание. Глотание побоев и измен — это не любовь, а слабость. Рождение детей, чтобы укрепить брак, — это тоже не любовь, а поиск клея», — заявила Миро.

Напомним, Прилучный и Муцениеце объявили о разводе после Дня защитника Отечества. Актер в социальных сетях написал, что история их любви была красивой и должна закончиться аналогично, передавала «Газета.ру».

Муцениеце в свою очередь сообщила, что решение о расставании супруги принимали совместно, но несмотря на это, она продолжает любить своего уже бывшего мужа.

Актеры познакомились во время съемок телесериала «Закрытая школа», а летом 2011 года тайно поженились. Через полтора года у звездной пары появился сын Тимофей, а весной 2016 года у супругов родилась дочь Мия. Супруги проживали в элитном коттеджном поселке Трувиль, расположенном в Одинцовском районе Подмосковья.