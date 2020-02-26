Грузинский генерал заявил, что Саакашвили занимался контрабандой оружия на Украине

Тбилиси, 26 февраля. Грузинский генерал Тристан Цителашвили заявил, что политик Михаил Саакашвили занимался контрабандой оружия и наркотиков, когда занимал пост президента Грузии, а также во время работы губернатором Одесской области Украины.

«Когда Саакашвили был губернатором Одесской области, он там занимался контрабандой оружия вместе со своим дядей. Занимался контрабандой наркотиков. Собственно, занимался тем же самым, чем и в Грузии, когда был президентом», — пояснил Цителашвили телеканалу «Звезда».

Генерал утверждает, что Саакашвили перепродавал оружие сирийским боевикам. Он подчеркнул, что обладает материалами, которые доказывают вину бывшего губернатора Одесской области.

Напомним, что ранее Цителашвили заявлял, что стрелявшие по людям на Майдане снайперы были силовиками из структур, связанных с Саакашвили. По его словам, грузинская диаспора на Украине в 2014 году от лица Киева попросила его выдать снайперов Саакашвили за «выдумку Кремля», чтобы не подрывать позиции новой украинской власти, устроившей госпереворот.

Михаил Саакашвили возглавлял Грузию 2008–2013 годах, а также был губернатором Одесской области с 2015 по 2016 год. Политик является фигурантом нескольких уголовных дел на родине (в частности, он заочно приговорен в Грузии к трем годам тюрьмы за злоупотребление властью). Бывший президент Украины Петр Порошенко в 2017 году лишил экс-губернатора украинского гражданства и депортировал из страны, однако действующий президент Владимир Зеленский сразу же после вступления в должность распорядился вернуть Саакашвили паспорт.