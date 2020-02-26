Аббас Джума призвал Россию в деле защиты своих граждан перенимать израильский опыт

Террористы из ПНС боялись предавать огласке историю с задержанием российских социологов, граждан РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Об этом рассказал специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума, присоединившийся к бессрочной акции Фонда защиты национальных ценностей.

Джума встал с одиночным пикетом у посольства Ливии, в одной из тюрем которой незаконно удерживаются россияне. По его словам, принимая решение выйти на пикет, он руководствовался чувством долга.

«Это мои коллеги. Это мои сограждане, которых удерживают в плену без предъявления обвинений. Их оклеветали! — заявил он. — Якобы они вмешивались в ливийские выборы, хотя там даже закона о выборах нет. Я, как человек, работающий в этом регионе, понимаю, что тоже не застрахован от подобного».

Собеседник ФАН уверен, что если сейчас не удастся вызволить Шугалея и Суэйфана, то подобные ситуации неизбежно будут повторяться.

«Если сейчас этих людей не вызволят, если не отыщут механизм по вызволению россиян из лап террористов, то где гарантия, что завтра мы с коллегами не попадем в подобную ситуацию и нас не будут отстаивать — месяцами, а то и годами, — предупреждает журналист. — Я напомню, что российские моряки три года томились в этой же самой тюрьме, пока их не вызволили. Три года — это очень много! Это — совсем беспредел!».

Именно поэтому Джума, по его словам, и вышел на одиночный пикет.

«Во-первых — для того, чтобы поддержать наших, российских социологов, а во-вторых — чтобы еще раз заявить о том, что от подобного никто не застрахован, в том числе — и наш брат-журналист, — пояснил он. — И, я, конечно, понимаю, что это — маленькие шажочки, и что, возможно, кому-то это покажется несерьезным. Кто-то может, и скажет даже — «ну и зачем вы вышли с этим плакатиком». Но, знаете, вода камень точит».

Участник акции напомнил, что когда начинались разговоры с этими террористами, они очень просили не разглашать, не предавать огласке этот инцидент.

«Как бы это парадоксально ни звучало в России, где переговоры с террористами не ведут…», — отметил Аббас.

По его мнению, террористы боялись, что о происходящем узнает мировая общественность.

«Просили не писать ничего в СМИ и т. д. Это говорит о том, что эти люди боялись распространения информации, боялись, что мировая общественность узнает об этом инциденте. Они очень не хотели этого допускать... Но при этом и свои обещания они не выполнили! Тогда мы стали открыто говорить о происходящем, стали бить во все колокола. Это им очень не нравится. Мы это знаем! И то, что мы делаем, это важно, это нужно! И, возможно, по отдельности это не принесет какого-то эффекта, но вот все вместе это, конечно, должно сыграть свою роль, я в это верю», — подчеркнул Джума.

Также пикетчик прокомментировал предложение по поправкам в Конституцию РФ, которое накануне выдвинул глава ФЗНЦ Александр Малькевич, призвав защитить жертв «экстрадиционного террора».

Напомним, поправки касаются статьи 61 Основного закона РФ . Часть 3 обяжет органы госвласти РФ и дипломатические представительства «принимать все возможные меры по защите прав и охраняемых законом интересов» граждан России, находящихся за пределами страны. В предлагаемой четвертой части РФ «признает свое право применять любую силу для защиты жизни и собственности своих граждан за рубежом в тех случаях, когда страна пребывания не может или не желает предоставить им ту защиту, на которую они имеют право».

«Я считаю, что это — важнейшая инициатива! — заявил Аббас Джума. — Переоценить важность этой инициативы невозможно. Если так не поступать, то страдают не только два социолога, сидящие в тюрьме!»

Он обратил внимание на то, что от происходящего страдает, прежде всего, государство, по престижу которого наносится серьезный удар.

«Ведь что же это за государство, которое не в состоянии защитить своих граждан, удерживаемых без предъявления обвинений в плену, в какой-то непонятной африканской стране, какими-то непонятными личностями — полубандитами, полутеррористами, полуконтрабандистами, — объяснил собеседник ФАН. — Вообще не очень понятно, кто это такие — это не власть, это такая повстанческая группировка, которая имеет наглость задерживать иностранцев, пытать их, морить голодом… Ну что это за мировая ядерная такая держава, которая не в состоянии вызволить своих граждан из такой ситуации».

Джума напомнил, что Израиль уже давно в таких ситуациях ведет себя достаточно решительно.

«Почему Израиль может, а мы — нет? — задается вопросом он. — Почему Израиль даже не стал бы разговаривать, а в такой ситуации просто взял бы и направил бы туда группу зачистки, как они это неоднократно делали? Почему Израиль может, а мы — нет? Разве у нас нет таких возможностей? Есть! Так чего или кого мы боимся?»

В завершении беседы с ФАН Аббас Джума выразил твердую уверенность в том, что возможность защиты граждан РФ обязательно нужно закрепить в конституции.

«Это надо закреплять в конституции, чтобы действовать по закону, чтобы потом ни у кого не было повода говорить «ответили на беспредел беспределом». Надо действовать по законам, по правилам, но для этого эти правила надо написать. Без этого над нашими гражданами смогут издеваться кто угодно и как угодно. Этого, на мой взгляд, допускать нельзя», — подытожил Аббас Джума.

Напомним, российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены экстремистами в мае 2019 года. Ученые содержатся в тюрьме «Митига» без предъявления обвинения.