Депутат Федоров заявил, что западные страны соревнуются в давлении на РФ по делу MH17

Москва, 26 февраля. Решение Нидерландов засекретить 13 свидетелей по делу MH17 может быть направлено против России, считает депутат Госдумы Евгений Федоров.

По его мнению, западные страны стремятся всеми силами поддерживать антироссийскую истерию. Федоров считает, что на Западе по части русофобии уже пора говорить о «конкуренции наций»

Отдельно он обратил внимание на то, что ДНР не стоило передавать Нидерландам черные ящики сбитого Boeing. Это, по его словам, было самой настоящей глупостью, ведь они «отдали, по сути, в руки врага уязвимые сведения, которые можно интерпретировать как угодно».

«Нидерланды будут по максимуму использовать для войны с Россией этот фактор влияния, ни у кого нет сомнений», —подчеркнул он в комментарии изданию NewInform.

В будущем, чтобы Нидерланды не смогли использовать подобные «уязвимости» против России, Москве необходимо принимать соответствующие меры.

«Нужно, чтобы произошел поворот в восприятии окружающей действительности, которая происходит вокруг России в реальном ключе: мир всегда был конкурентным, у нас никогда не было друзей, и вести себя на мировой арене нужно так, чтобы не было поводов ударить нас по голове», — подчеркнул он.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля в Донецкой области. На борту находились 298 пассажиров, все они погибли. Среди погибших 192 подданных Нидерландов (один имел и гражданство США), 44 гражданина Малайзии, среди которых 15 членов экипажа, 27 граждан Австралии, 12 — Индонезии, 10 — Великобритании (один имел и гражданство ЮАР), четверо немцев и четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один — Новой Зеландии.

Суд Гааги рассмотрит материалы дела 9 марта 2020 года. Сегодня стало известно, что личности 13 свидетелей по делу MH17 останутся в тайне. Об этом сообщила нидерландская телевизионная программа Nieuwsuur.