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Путин отметил снижение уровня уличной преступности в России

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Путин отметил снижение уровня уличной преступности в РоссииМосква, 26 февраля. Президент России Владимир Путин отметил высокую раскрываемость опасных преступлений. Об этом он заявил в ходе ежегодного расширенного заседания коллегии МВД России.

«Отмечу высокие показатели раскрываемости наиболее опасных преступлений: убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений и некоторых других», — сказал глава государства.

Он также добавил, что значительно снизился показатель преступности среди несовершеннолетних, а также количество уличных преступлений.

«Это значимые для граждан изменения», — добавил президент.

Кроме того, Путин призвал жестко реагировать на подлоги, которые совершаются правоохранителями. Глава государства добавил, что в 2020 году необходимо повысить уровень раскрываемости преступлений.

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Источник: ТАСС
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