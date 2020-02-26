Путин отметил снижение уровня уличной преступности в России

Москва, 26 февраля. Президент России Владимир Путин отметил высокую раскрываемость опасных преступлений. Об этом он заявил в ходе ежегодного расширенного заседания коллегии МВД России.

«Отмечу высокие показатели раскрываемости наиболее опасных преступлений: убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений и некоторых других», — сказал глава государства.

Он также добавил, что значительно снизился показатель преступности среди несовершеннолетних, а также количество уличных преступлений.

«Это значимые для граждан изменения», — добавил президент.

Кроме того, Путин призвал жестко реагировать на подлоги, которые совершаются правоохранителями. Глава государства добавил, что в 2020 году необходимо повысить уровень раскрываемости преступлений.