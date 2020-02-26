Вассерман поддержал Суркова, заявившего о необходимости принуждения Украины к дружбе

Украину действительно время от времени приходится принуждать к дружбе, считает российский политический эксперт и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Ранее экс-помощник президента России Владислав Сурков рассказал о сложности взаимоотношений Российской Федерации и Украины. По его словам, отношения Москвы и Киева никогда не были простыми, «даже когда Украина была в составе России».

«Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся», — сообщил Сурков в интервью изданию «Актуальные комментарии».

Так, по словам бывшего помощника президента, единственный метод нормализации отношений с Киевом — это принуждение силой к братским отношениям. Более того, этот способ, как указал политик, исторически доказал свою эффективность.

С такой позицией согласен и российский политический эксперт, интеллектуал Анатолий Вассерман. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он заявил, что такое мнение опирается на ход исторических событий.

«К сожалению, я с Сурковым в данном случае вполне согласен, ибо ход исторических событий действительно доказывает, что Украину приходится так или иначе принуждать к дружбе. Причина этого, на мой взгляд, вполне очевидна, потому что украинцы — это часть русского народа. Собственно, если вы поднимете исторические документы, вы убедитесь, что национальность «украинец» вообще отсутствует хоть в русских документах, хоть в польских, хоть в западноевропейских, писавших о России и Польше. Сама идея сделать жителей Запада и Юго-Запада России чем-то нерусским провозглашена публично только в 1864 году», — говорит эксперт.

Однако именно в силу того, что украинцы — это часть русского народа, каждый, кто желает отделить Украину от остальной России, причем неважно, какие цели преследует этот человек, провоцирует конфликт Киева с Москвой.

«Поэтому единственный радикальный способ решить вопрос — это отказ от польской фальшивки «Украина — не Россия» и признание украинцев такой же самобытной и такой же неотъемлемой частью русского народа, как, скажем, архангелогородцы, смоляки или уральцы. А до тех пор, пока этого не сделано, действительно приходится то и дело принуждать Украину к миру именно потому, что любой руководитель Украины, желающий оставаться самостоятельным, для этой цели просто вынужден время от времени провоцировать те или иные силовые антирусские действия», — заключил Анатолий Вассерман.

Напомним, отношения между Москвой и Киевом усугубились после государственного переворота на Украине в 2014 году. Новое украинское руководство обвинило РФ «во вмешательстве», Москва все обвинения категорически отвергает.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости. В ответ Киев начал военную операцию против республик. По последним данным, жертвами внутриукраинского конфликта стали свыше 13 тысяч человек.