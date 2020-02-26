В Госдуме объяснили Зеленскому, чего хотят крымчане

Президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма частью национальной идеи Украины. Будущее полуострова должно определять его население, а не чья-то национальная идея, уверен депутат Госдумы Алексей Чепа.

На форуме Age of Crimea 2020 в Киеве украинский президент заявил, что прилагает все усилия ради установления мира на юго-востоке страны и стремится сократить ежедневные потери своих лучших граждан в ходе вооруженного конфликта.

«Но это не означает, что Крым снимается с повестки и сможет стать ценой мира в Донбассе», — сказал президент.

При этом украинцы уверены, что «Крым — это Украина», а возвращение полуострова в состав страны — «бесспорная часть их национальной идеи», говорит Зеленский.

Однако он признал, что в ближайшее время Украина не сможет вернуть себе полуостров. Как пояснил президент, власти страны будут стремиться к тому, «чтобы над Крымом развевался украинский флаг».

«Это сложное задание, которое не может решиться завтра, но есть вещи, которые мы с вами должны сделать сегодня», — добавил он.

Зеленскому не стоит «огульно» заявлять, что украинцы считают Крым своей территорией, убежден зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«В первую очередь, речь идет о народе Крыма, — где и как он видит свое будущее. Когда был государственный переворот на Майдане, то часть народа Украины не захотела участвовать в этом произволе. К ним относится население Крыма и республик Донбасса, а также многие другие жители, которые не хотели жить с властью Майдана. Поэтому будущее свое будут определять жители Крыма, а не чья-то национальная идея. К тому же смешно слышать такие заявления. Люди хотят жить не под флагом, а в свободно развивающейся стране. Поэтому такие заявления вряд ли кто из оставшихся жителей Крыма воспримет. Те, кто не хотели [там] жить, уже уехали в 2014 году», — объяснил Чепа в интервью Федеральному агентству новостей.

Зеленский говорит о Крыме, но Украина до сих пор не уладила вооруженный конфликт в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями, подчеркивает парламентарий.

«Реальных шагов к миру в Донбассе со стороны официального Киева не видно. К сожалению, контроль за действиями националистов не осуществляется, и очевидно, что есть обратное на него давление. Мало того, ясно, кто в украинском истеблишменте стоит за этими националистами. Это говорит о слабости власти Зеленского на Украине», — добавил депутат.

Ранее глава республики Сергей Аксенов назвал события 26 февраля 2014 года в Симферополе являются точкой невозвращения Крыма в состав Украины. Тогда прошел митинг, организованный партией «Русское Единство» и другими пророссийскими силами, у здания крымского парламента в Симферополе.

Напомним, Крым воссоединился с Российской Федерацией в 2014 году. Тогда был проведен народный референдум в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Результаты голосования показали, что жители полуострова хотят войти в состав РФ. Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией». Российский президент Владимир Путин неоднократно указывал на то, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.