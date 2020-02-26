Путин поручил закрыть доступ к пропагандирующим наркотики сайтам

Москва, 26 февраля. Российский президент Владимир Путин поручил МВД РФ и Роскомнадзору закрыть доступ к сайтам и социальным сетям, которые занимаются пропагандой наркотиков.

Глава российского государства соответствующее заявление сделал на заседании расширенной коллегии МВД.

«Обращаю ваше внимание совместно с Роскомнадзором, МВД необходимо перекрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики», — заявил президент РФ.

Он также обратился к Госдуме и правительству страны с просьбой детально проработать инициативу законодательного характера «по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Интернете».

В январе сообщалось, что в Госдуму был внесен законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети. В соответствии с документом штрафы могут достигать 1,5 миллиона рублей. Если документ будет принят, то статья 6.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ будет дополнена информацией об ответственности за пропаганду в Интернете наркотических средств, психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.